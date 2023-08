Pericolele la care ne expunem când încălzim mâncare la cuptorul cu microunde într-un recipient din plastic

Medicii confirmă efectul nociv asupra sistemului digestiv, în special în cazul copiilor. În această perioadă cu temperaturi foarte ridicate, și ambalajele din plastic lăsate în soare pot avea un efect similar.

Specialiștii spun că mâncarea nu trebuie încălzită la cuptorul cu microunde într-un recipient din plastic.



Prof. univ. Ioan Călinescu, Universitatea Politehnică București: „Dacă ambalajul e foarte subțire, există riscul ca el să se topească și porția de mâncare se împrăștie în cuptor, dar există de asemenea riscul mai neplăcut pentru sănătatea umană ca din acest ambalaj de plastic sub influența încălzirii la microunde să se elibereze o serie de aditivi care sunt în ambalaj. Nu sunt potriviți pentru consumul uman. În momentul în care ambalajul de plastic are tendință de a se topi, el de asemnea are tendință de a elibera în alimentul pe care îl conține o serie de compuși, de aditivi din acel plastic.”

Există recipientele din plastic care vin cu indicația că pot fi folosite la cuptorul cu microunde. Însă ar fi mai bine să le evităm, spun specialiștii, și, în măsura în care putem, să alegem un vas din ceramică ori sticlă pentru mâncare.

Dr. Radu Ciprian Țincu, medic primar terapie intensivă și toxicologie: „Discutăm despre particule de microplastic, acestea sunt dăunătoare pentru orice categorie de vârstă, discutăm de efecte directe la nivelul tubului digestive, aceste particule devin iritante. Discutăm de boli digestive, inflamatorii, sindromul de colon iritabil, acele persoane care au balonări, tulburări de tranzit intestinal, dureri abdominale nespecifice. De asemenea, cei care au reacții alergice. Discutăm și de nanoparticule de plastic, particule care sunt capabile chiar să traverseze bariera intestinală și să ajungă în circulația sanguină.”

De asemenea, trebuie să fim atenți și la cutiile din polipropilenă. Un studiu al Universității din Nebraska, publicat în „Environmental Science & Technology” arată că un astfel de recipient poate să elibereze peste 400 000 de particule de microplastic pe cm2 lăsat într-o începere încălzită, și 50 000 la frigider. Iar aceste microparticule intră în mâncarea pe care o consumăm.

Sticla rămâne cel mai sigur material pentru vasele în care putem să încălzim alimentele în cuptorul cu microunde.

Dată publicare: 06-08-2023