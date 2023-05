O femeie s-a ales cu jumătate de față arsă după ce a încercat un truc viral pe TikTok. „Am fost într-o agonie absolută”

Shafia Bashir, în vârst de 37 de ani, spune că a fost într-o „agonie absolută” după ce a făcut un ou poșat folosind un truc învățat pe TikTok.

Femeia a pus apă fierbinte într-o cană, apoi a adăugat oul și a băgat totul la cuptorul cu microunde timp de aproximativ două minute.

Dar când a pus o lingură rece în ou, acesta a erupt „precum o fântână” și i-a ars o parte din față.

Aceasta a mers la urgențe unde a fost tratată, scrie The Independent.

„Nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta doar pentru că este popular pe TikTok...A fost cea mai groaznică durere din viața mea. A fost un moment terifiant. Am fost într-o agonie absolută. Imediat cum am pus lingura rece pe el, a explodat ca o fântână și m-a ars. Mi-am pus fața sub jetul de apă de la robinet, apoi am mers la spital. Fața mi s-a vindeat acum, din fericire fără cicatrici”, a povestit femeia.

