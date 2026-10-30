Acesta permite identificarea rapidă a unităţilor medicale care oferă servicii în cadrul fiecărui program şi subprogram naţional de sănătate curativ, informaţia dorită putând fi selectată atât pe tip de furnizor, cât şi pe zone geografice, scrie news.ro.

Potrivit CNAS, noul instrument oferă, totodată, informaţii statistice detaliate despre fiecare program şi subprogram naţional de sănătate curativ, cum ar fi evoluţia cheltuielilor, a numărului de pacienţi şi a costului mediu pe pacient, atât la nivel naţional, cât şi defalcat pe fiecare casă de asigurări de sănătate în parte.

Cum pot fi găsite spitalele

Acest instrument informatic poate fi accesat pe site-ul instituţiei, https://cnas.ro/, în secţiunea „Informaţii asiguraţi/neasiguraţi”, sub-secţiunea „Programe naţionale de sănătate curative”, sau urmând linkul direct: https://cnas.ro/extra/dashboard_programe_cnas_12.html.

La ora actuală, în cele 16 programe naţionale de sănătate curative gestionate de CNAS sunt înscrişi circa 1,8 milioane de pacienţi, iar bugetul total alocat în anul 2026 este de circa 14,7 miliarde lei, adică aproape o cincime din cheltuielile pentru sănătate ale instituţiei, arată oficialii CNAS.

„Această nouă facilitate a fost creată, în primul rând, din respect pentru timpul şi liniştea pacienţilor, care pot găsi acum mult mai simplu sprijinul medical de care au nevoie. Este un spaţiu deschis deopotrivă medicilor, jurnaliştilor şi cercetătorilor care vor să înţeleagă realitatea din teren. Dincolo de tehnologie, datele pe care le publicăm arată o realitate de necontestat: an de an, investim resurse tot mai mari în tratamente şi programe naţionale”, afirmă Larisa Mezinu-Bălan, preşedintele interimar al CNAS.

Ea speră ca transparenţa totală a acestor cifre „să dărâme un mit dureros”: „CNAS nu este aici ca să facă economii, ci ca să garanteze că banii din sănătate se transformă în şanse reale la viaţă pentru fiecare asigurat”.

În perioada imediat următoare, instrumentul informatic va continua să fie dezvoltat şi optimizat, în funcţie de observaţiile şi propunerile utilizatorilor, mai informează CNAS.