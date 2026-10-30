Corespondent Știrile PRO TV: „Primul accident, în care au murit două persoane, s-a produs în jurul orei 1 noaptea, în apropierea comunei Boița, județul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, o șoferiță de 50 de ani a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un TIR, apoi a ricoșat într-un alt autoturism, care venea din spate. Și-au pierdut viața femeia aflată la volan și o pasageră de 72 de ani. Un tânăr a fost rănit grav. Alte cinci persoane au scăpat nevătămate. Polițiștii continuă cercetările. La ora 7 dimineața, pe Valea Oltului, tot pe DN7, s-a produs cel de-al doilea accident, în dreptul localității Brezoi. Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 26 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens și a lovit un TIR, care a intrat apoi într-un alt autotren. Șoferul de 26 de ani a scăpat, miraculos, fără nicio zgârietură. Unul dintre șoferii de TIR a rămas blocat în cabina distrusă și a fost scos de pompieri și predat unui echipaj medical. Și celălalt șofer de TIR a fost dus la spital, pentru îngrijiri. Traficul a fost blocat, pe durata cercetărilor, timp de patru ore.”
Două accidente în lanț pe DN7, la câteva ore distanță. Două femei au murit, iar doi șoferi au ajuns la spital
Două accidente în lanț, pe DN7, s-au produs la câteva ore distanță, în județele Sibiu și Vâlcea. În primul carambol au murit două femei, iar în celălalt au fost răniți doi șoferi.
Sursa: ProTV
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