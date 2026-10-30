Corespondent Știrile PRO TV:  „Primul accident, în care au murit două persoane, s-a produs în jurul orei 1 noaptea, în apropierea comunei Boița, județul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, o șoferiță de 50 de ani a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un TIR, apoi a ricoșat într-un alt autoturism, care venea din spate. Și-au pierdut viața femeia aflată la volan și o pasageră de 72 de ani. Un tânăr a fost rănit grav. Alte cinci persoane au scăpat nevătămate. Polițiștii continuă cercetările. La ora 7 dimineața, pe Valea Oltului, tot pe DN7, s-a produs cel de-al doilea accident, în dreptul localității Brezoi. Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 26 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens și a lovit un TIR, care a intrat apoi într-un alt autotren. Șoferul de 26 de ani a scăpat, miraculos, fără nicio zgârietură. Unul dintre șoferii de TIR a rămas blocat în cabina distrusă și a fost scos de pompieri și predat unui echipaj medical. Și celălalt șofer de TIR a fost dus la spital, pentru îngrijiri. Traficul a fost blocat, pe durata cercetărilor, timp de patru ore.