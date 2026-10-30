Două femei au decedat şi un tânăr a fost rănit, pe Valea Oltului. În accident au fost implicate două mașini și un TIR

Două femei, în vârstă de 50 şi 72 de ani, au decedat, iar un tânăr de 21 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, pe DN 7, în apropierea localităţii Lazaret.