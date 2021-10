O nouă teorie a conspirației: vaccinuri expirate în centrele de vaccinare. Reacția ministrului Sănătății

Agerpres

În zona „fake news” se zvonește că cei care se imunizează cu doza a treia primesc, de fapt, vaccinuri expirate.

Noua teorie a conspirației lansată în rândul populației a fost infirmată categoric de Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

„Nu sunt vaccinuri expirate care să fie distribuite la centrele de vaccinare, niciunul din vaccinurile aflate în centrele de vaccinare din România, indiferent despre ce centru vorbim, în orice colţ al ţării, niciunul nu este expirat, astfel încât siguranţa din acest punct de vedere este categoric garantată”, a declarat Cseke Attila, la Digi 24, joi seara, potrivit News.ro.

El a explicat şi pentru ce a declanşat România Mecanismul european.

„Avem declanşat Mecanismul european pe concentratoare de oxigen şi am primit deja 200 din partea Mecanismului eurpopean şi încă 50 din partea Poloniei şi mulţumim statului polonez. Şi am cerut acest medicament, Tocilizumabum, care din ceea ce am constatat în ultimele două săptămâni, e o lipsă la nivel mondial. Tot săptămâna viitoare, cu ajutorul firmei producătoare, vom puteam cumpăra 1.000 de doze de 400 mg, care sunt mai mari. Acest medicament este necesar în forma cea mai severă a bolii. Remdesivir, care este pentru forme medii, avem aproape 20.000 de flacoane şi ieri şi alaltăieri am distribuit, ceea ce cer spitalele, putem să facem. Mâine încheiem un nou contract cu producătorul. Din punctul meu de vedere nu o să avem probleme cu Remdesivir. Guvernul a alocat resursele financiare, avem partea financiară semnalată. Ceea ce am semnalat comisarului european a fost accesul la Tocilizumabum, respectiv anticorpii monoclonali. Dacă reuşim să aducem mai mulţi, putem să reducem presiunea de pe spitale şi să îi apărăm pe cetăţeni”, a declarat Cseke Attila.