31 de oameni au murit din cauza gripei. Alți 529 au fost diagnosticați cu boala

Numărul deceselor provocate de gripă de la începutul acestui sezon a ajuns la 31. Ultimul caz este al unei femei din judeţul Bihor care fusese vaccinată.

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunţat, joi seară, că a fost confirmat un nou deces provocat de gripă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 62 de ani din judeţul Bihor.

Pacienta a suferit de infecţie cu virus gripal de tip B şi avea boli cronice. Specialiştii CNSCBT au precizat că femeia se vaccinase antigripal, dar a murti în cursul zilei de marţi, scrie news.ro.

Acesta este cel de-al 31-lea deces provocat de gripă în sezonul 2017 - 2018.

La nivel naţional, sunt 529 de persoane diagnosticate cu această boală, care pare să se extindă rapid. Medicii ne avertizează că suntem în plin sezon de îmbolnăviri şi că măsurile de precauţie trebuie respectate cu multă atenţie.

Numai în judeţul Mureş, în ultimele două săptămâni, trei oameni şi-au pierdut viaţa din cauza gripei, iar alte nouă persoane au fost depistate cu virusul gripal. Cei de la Direcţia de Sănătate Publică au luat măsuri mai stricte şi au cerut spitalelor să restricționeze vizitele.

Dr. Stelian Caraghiaur, purtător de cuvânt Direcţia de Sănătate Publică Mureş: „La patru cazuri s-a depistat tulpina AH1N1 în ultima săptămână, dintre care una s-a soldat cu deces. Este vorba de o femeie de 63 de ani din Ernei. Nu a fost vaccinata şi nu avea alte boli. Mai ţine sezonul de gripă până în aprilie."

Oamenii din zonă sunt speriaţi şi încearcă să se ferească de boala cum ştiu mai bine.

Tânăr: „Şi eu am avut gripă. M-a durut piciorul, febră, m-a durut gâtul. Am fost la medic că nu vreau să maor aşa tânăr, că am tot auzit de cazurile de gripă."

Bătrân: „Mai luăm usturoi, ceapă."

Femeie: „Cum să ne protejăm? Că nici nu ştim cum să ne protejăm. Am auzit că o femeie a fost vaccinată şi tot a răcit. Acum sunt atâtea virusuri."

Medicii recomandă oamenilor să se hidrateze bine în această perioadă, să consume fructe şi legume proaspete şi la primele simtome de răceală cu febră şi tuse să se prezinte de urgenţă la spital, ca să primească tratamentul necesar.