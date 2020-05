Numărul cazurilor de COVID-19, pe o pantă descendentă în România. Mesajul lui Nelu Tătaru

România a intrat pe o pantă descendentă în ceea ce priveşte infectarea cu noul virus. Statistică ultimelor zile, raportată la testele făcute, arată că a scăzut numărul îmbolnăvirilor.

Cu toate acestea, spune ministrul Sănătăţii, trebuie să rămânem precauţi, pentru a nu ne trezi, cu o explozie de cazuri.

Tocmai de aceea, peste 200 de spitale rămân închise dacă nu îşi fac circutite separate pentru pacienţii non-COVID. Ceilalţi bolnavi, pot merge să se trateze, în spitalele judeţene, spune Nelu Tătaru.

Până acum în România s-au înregistrat peste 16.000 de cazuri de COVID 19.

Conform statisticii, în ultima săptămână, cu excepţia a 2 zile, 9 şi 13 mai, numărul cazurilor noi a fost în scădere. Având în vedere că în aceeaşi perioadă a crescut capacitatea de testare şi, cu excepţia zilelor de week-end, s-au prelucrat tot mai multe teste, se poate constata că România a intrat pe o pantă descendentă a îmbolnăvirilor de COVID-19. Dar, spune ministrul Sănătăţii, trebuie să rămânem precauţi.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ''Odată cu relaxarea, avem acea perioadă de 14 zile recomandată şi de OMS în care facem evaluarea şi atunci putem gestiona numărul de cazuri şi să putem evalua dacă suntem în continuare descendent sau dacă avem evenimente neprevăzute, dacă ne uităm la unele state europene vedem că a crescut număr de cazuri când s-au relaxat''.

În prezent, în cele 225 de spitale în care pot fi trataţi pacienţii infectaţi cu noul virus sunt internaţi 7.025 de bolnavi. Chiar dacă în unele sunt mai puţin de 10 pacienţi, ministrul Sănătăţii spune că deocamdată toate vor rămâne unităţi de suport COVID. Însă, în funcţie de numărul de cazuri, pot primi şi bolnavi cronici, pe circuite separate.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ''Scăderea numărului de cazuri şi pe vară, asigurarea unor circuite pot deservi şi pentru tratarea unor pacienți non-COVID în acele spitale, ne adaptăm la adresabilitate, la posibilitatea de a face acele circuite precum şi la personal care să trateze COVID şi non-COVID."

Pe de altă parte, sunt situaţii în care spitalele COVID sunt pline, iar pacienţii nou confirmaţi sau suspecţi trăiesc situaţii absurde. La spitalul judeţean din Botoşani de exemplu, un bărbat de 71 de ani, diagnosticat cu pneumonie şi suspect de coronavirus, a fost nevoit să aştepte 16 ore pentru a fi internat.

Gheorghe Stănescu, pacient: ''De ieri de la ora 19:00 şi până acum am umblat pe aici de parcă eram deţinut. Tot îmi spune: aşteptaţi! Am stat o noapte întreagă şi am patrulat pe betonul ăsta''.

Reprezentanţii spitalului spun că în ultimele zile au avut foarte mulţi suspecţi de COVID, iar acest lucru a dus la supra-aglomerarea unităţii medicale. Alte două spitale din judeţ trebuiau să fie pregătite pentru a prelua astfel de bolnavi, doar că în niciunul circuitele de siguranţă nu sunt încă amenajate. Ministrul sănătăţii a cerut o anchetă în acest caz.

Pe de altă parte, o analiză a Institutului Naţional de Sănătate Publică arata că aproape 40% dintre îmbolnăviri s-au înregistrat în 4 judeţe: Neamţ, Suceava, Bacău şi Galaţi dar şi în Capitală.

Numărul total al deceselor a trecut de o mie, iar 38% dintre acestea au fost în Galaţi, Sibiu, Suceava, Bucureşti şi Mureş.

Cei mai mulţi dintre cei răpuşi de COVID-19 aveau peste 60 de ani şi sufereau şi de alte afecţiuni.