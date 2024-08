Mușcătura de căpușă - cum o recunoști. Cum se deosebește de înțepăturile altor insecte

Deși înțepătura lor este adesea inofensivă, căpușele pot fi infectate cu diferiți agenți patogeni, cum ar fi bacterii sau paraziți, pe care îi poate transmite la om sau animal.

Unii dintre agenții patogeni pot cauza afecțiuni serioase, cum ar fi boala Lyme.

De aceea, măsurile de protecție sunt esențiale atunci când petreci timp în natură, mai ales la iarbă verde sau în apropierea zonelor cu vegetație. Află din articolul următor cât de periculoasă este mușcătura de căpușă, cum o recunoști și cum o poți preveni eficient.

Mușcătura de căpușă - cât de periculoasă este

Mușcătura de căpușă este periculoasă atât pentru oameni, cât și pentru animale, cum ar fi câinii și pisicile. Din acest motiv, este important să ne protejăm atât pe noi, cât și pe animalele de companie.

Cea mai comună afecțiune transmisă de căpușe la oameni este boala Lyme, cauzată de infecția cu bacteria Borrelia burgdoferi, care poate deveni cronică și poate produce complicații sistemice (probleme de memorie, dureri musculare, oboseală persistentă, artrită).

Potrivit Mayo Clinic, boala Lyme poate provoca următoarele simptome:

Erupție cutanată extinsă, circulară, în jurul înțepăturii – de forma unei ținte (margini roz și centrul deschis la culoare). Poate apărea după 3-30 de zile de la înțepătură;

Febră;

Dureri musculare și articulare;

Articulații rigide;

Inflamația ganglionilor limfatici;

În stadii avansate: erupții cutanate extinse pe tot corpul, slăbiciune musculară pe o parte sau pe ambele părți ale feței, rigiditatea gâtului, dureri, furnicături și amorțeli ale membrelor, aritmii, dureri oculare sau pierderea vederii.

Manifestările nu apar întotdeauna imediat după înțepătură. Uneori, se pot declanșa după câteva luni sau chiar ani.

Totuși, riscul de a fi infectat cu Borrelia burgdoferi este mic dacă îndepărtezi insecta în mod corect în primele 24 de ore. În plus, specialistul îți poate recomanda un tratament cu antibiotice pentru a preveni instalarea bolii Lyme.

Alte afecțiuni care pot fi transmise la om și animale de către căpușe sunt:

Babesioza;

Encefalita transmisă de căpușe;

Febra butonoasă;

Anaplasmoza;

Ehrilichioza canină.

În cazul animalelor de companie, mușcătura de căpușă poate cauza complicații ce le pot pune viața în pericol. De aceea, este important să adopți măsuri de protecție și în cazul lor.

Cum arată înțepătura de căpușă

Cu puțină atenție, înțepătura de căpușă este destul de ușor de depistat, deoarece spre deosebire de alte insecte, aceasta rămâne atașată de piele, prezintă Kimberly Holland și Corey Whelan în articolul „Tick Bites: Identification, Symptoms, and Treatment Options”. Căpușa are dimensiuni mici și are culoarea maro, negru sau o nuanță roșiatică, în funcție de specie. În jurul său, pielea devine roșie, iritată și ușor umflată. Uneori, pot apărea mâncărimi și durere la locul înțepăturii.

Cu toate acestea, nu simți mușcătura pe moment, ci în următoarele ore, deoarece căpușa eliberează o substanță cu efect anestezic.

Cu cât extrage mai mult sânge de la gazdă, insecta se mărește în volum, căpătând aspectul unei biluțe de culoare verzui. Căpușa se poate detașa singură după câteva zile până la 2 săptămâni, după ce s-a hrănit suficient cu sânge.

Comparativ cu alte insecte, aceasta nu înțeapă de mai multe ori, ci o singură dată, în locul unde rămâne atașată. Totuși, te pot înțepa mai multe căpușe simultan. Acestea pot înțepa orice zonă din corp, însă preferă să se deplaseze pe piele până în regiunile calde și umede:

Zona inghinală;

Ombilicul;

În jurul taliei;

În jurul sau în interiorul urechilor;

Pe scalp;

În spatele genunchilor;

Axilă.

Înțepăturile altor insecte

Deși înțepătura de țânțar se aseamănă cu cea de căpușă, diferența este că o căpușă poate fi observată la nivelul pielii, unde rămâne înfiptă. În schimb, celelalte insecte nu rămân atașate de tegumente.

De asemenea, o înțepătură de țânțar cauzează simptome imediate, precum apariția unei denivelări pe piele, de culoare roz sau roșie, mâncărimi. De regulă, țânțarul înțeapă în mai multe locuri. În schimb, mușcătura de căpușă nu produce manifestări imediate, iar în general, principalele simptome sunt iritația și înroșirea pielii.

Înțepătura de albină produce apariția unei leziuni cutanate roz sau roșie, dure, precum și durere ascuțită sau senzația de arsură, care apar instant. Simptomele se ameliorează în câteva în câteva ore. În plus, poți observa acul albinei înfipt în piele. Viespea, în schimb, nu lasă în urmă acul, astfel încât te poate înțepa de mai multe ori.

De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt inofensive, însă există cazuri în care acestea pot produce reacții alergice severe, până la șoc anafilactic, care reprezintă o urgență medicală.

Cum te protejezi

Înainte de a merge la iarbă verde sau în zone care ar putea fi populate de căpușe (păduri, grădini cu iarbă înaltă), ia în considerare următoarele măsuri de precauție, așa cum sunt prezentate de sursele menționate:

Folosește un spray anti-insecte care să acționeze inclusiv împotriva căpușelor – unul pentru piele sau unul pentru tratarea hainelor și încălțămintei;

Poartă pantaloni lungi de culoare deschisă și șosete lungi, pentru a putea observa ușor căpușele pe haine;

Folosește încălțăminte închisă, care să izoleze bine piciorul. Evită sandalele și șlapii;

În zonele împădurite, mergi cât mai mult pe potecile fără vegetație;

Verifică atent pielea și hainele după părăsirea zonei. De asemenea, verifică-ți întregul corp, folosind o oglindă, după ce te-ai întors în locuință. Fă un duș cât mai repede, de preferat în primele 2 ore;

Verifică blana animalului înainte de a intra în locuință – câinii pot aduce căpușele în casă sau chiar direct pe așternuturi/canapele;

Tratează-ți animalul de companie cu soluții/medicamente anti-căpușe.

Așadar, mușcătura de căpușă poate fi, uneori, periculoasă. Dacă ai fost înțepat, este important să o scoți cât mai repede din piele, de preferat în primele 24 de ore. Cel mai indicat este să mergi la spital, pentru a te asigura că insecta este corect extrasă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: