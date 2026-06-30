Dacă faci parte dintre cei care cred acest lucru, practic arunci bani la gunoi.

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (Food Standards Agency - FSA) precizează că reîncălzirea orezului este perfect sigură, cu condiția să fie făcută o singură dată, iar orezul să fie consumat în decurs de o zi.

Răcește-l rapid

Dacă îți rămâne orez, acesta trebuie răcit cât mai repede posibil, ideal în maximum o oră. Pentru a accelera răcirea, este recomandat să scoți orezul din aparatul de gătit, din steamer sau din oală și, dacă este posibil, să îl împarți în porții mai mici. De asemenea, îl poți congela pentru a-l consuma ulterior.

Cum eviți dezvoltarea bacteriilor

Orezul crud poate conține spori ai bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca toxiinfecții alimentare. Dacă orezul este răcit prea lent sau este lăsat la temperatura camerei, sporii se pot dezvolta și pot produce toxine care nu sunt distruse prin reîncălzire.

Reîncălzirea orezului de mai multe ori prelungește perioada în care acesta se află în așa-numita „zonă de pericol” din punct de vedere al temperaturii, oferind bacteriilor mai mult timp pentru a se înmulți și pentru a produce aceste toxine.

Dar orezul cumpărat de la restaurant?

FSA recomandă o atenție sporită în cazul orezului comandat de la restaurante sau livrat la domiciliu. În mod ideal, acesta ar trebui consumat la scurt timp după cumpărare sau livrare, deoarece este posibil ca restaurantele să fi gătit orezul anterior și să îl fi reîncălzit înainte de a-l servi clienților.