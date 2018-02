Ministrul Sorina Pintea, în control la Spitalul de Arși: „Am evaluarea mea. Este momentul zero”

Agerpres

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat vineri că va lua măsuri administrative privind situația de la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti.

După ce s-a întâlnit cu medicii de la Spitalul de Arși, Sorina Pintea a anunțat că se va face o analiză, care va reprezenta „momentul zero”, informează Agerpres.

„A fost o întâlnire de lucru care va reseta tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Cel mai important este că medicii sunt dornici să muncească. Sunt supăraţi că toată reputaţia spitalului a fost stricată pe nedrept, nu se ştie de ce şi cum. Problemele legate de partea financiară vor fi rezolvate cu ajutorul Primăriei sectorului 1, cu ajutorul Ministerului Sănătăţii, cu ajutorul Casei Naţionale de Sănătate. Cred că acesta este un moment zero. Chestiunile administrative le vom discuta altfel, nu în faţa presei, pentru că vor fi nişte măsuri administrative. Până una, alta, acest spital trebuie să trateze pacienţi. (...) Măsurile administrative nu le ia doar ministrul, le ia în urma unei analize împreună cu o comisie. Respectăm legea", a spus ea.

Potrivit ministrului, pentru moment nu se discută despre demiterea conducerii spitalului.

„Eu am evaluarea mea. Am venit, am discutat cu cei de aici, ne-am întâlnit cu medicii din acest spital şi, repet, aceşti oameni trebuie să muncească. Au în grijă foarte mulţi pacienţi, cu foarte multe probleme. (...) Am discutat despre viitorul regulament al sporurilor, dar pentru ei a fost mai importantă comunicarea. Cred că asta a lipsit sau poate aşteptau să venim noi în întâmpinarea lor. Am greşit şi noi ca şi minister. (...) A fost o discuţie ca într-o familie. Rufele se spală în familie. În acest moment, am stabilit o punte, o cale de comunicare. Şi doar pentru pacienţi", a mai spus Sorina Pintea.

Referindu-se la neplata contribuţiilor sociale pentru angajaţii spitalului, Pintea a spus: „Teoretic nu s-au făcut servicii medicale din cauza închiderii Terapiei Intensive, dar şi din alte cauze. Până una, alta, dacă nu prestez servicii medicale, nu ai de unde să încasezi banii. Au fost nişte chestiuni care au fost lăsate şi au trenat. Dar astea se vor rezolva. Important e ce facem mai încolo. Am înţeles că s-au alocat ieri nişte bani. Eu nu am discutat personal cu domnul primar. Casa de Asigurări va lua măsuri ca la semnarea viitorului contract să suplimenteze (n.r. - sumele), conform legii, pentru acest spital".

