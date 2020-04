Kilogramele în plus, riscul cu care se confruntă oamenii aflați în izolare

Până la relaxarea treptată a restricţiilor, suntem nevoiţi să stăm în continuare în casă.

În aceste condiţii, pentru mulți, frigiderul a devenit un bun prieten, mâncatul - o activitate tentantă, iar sportul - o amintire.

Așadar, există riscul ca unii să câștige în câteva săptămâni kilograme în plus nedorite. Dacă realizăm acest pericol din timp, avem însă puterea să îl contracarăm.

Andreea stă de zile bune numai în casă, împreună cu fiul ei. Și-a făcut câteva provizii și recunoaște că, din lipsa de activitate, mănâncă mai mult decât înainte.

Andreea Ionescu: „E adevărat, să știi, cu cât stăm mai mult acasă, cu atât îmi vine să mănânc mai mult. Am frigiderul în spatele meu. Mâncăm, stricăm cântarul, ne luăm altul. Mai am niște haine de gravidă, în caz de urgență!”.

Mesele principale sunt completate cu nenumărate gustări, menite doar să aducă plăcere.

Andreea Ionescu: „Am aici bomboane, am aici cornuri, am sticksuri. Am și semințe, știi, în caz că începe vreun campionat de fotbal sau ceva. Și, de câte ori mă plictisesc, mănânc câte ceva, sper să nu se vadă prea tare la cantar după pandemie”.

Reporterul PRO TV le-a găsit pe Adriana și pe Ana în toiul unei sesiuni de gătit. Deși sunt studente, au renunțat la conserve și supe la plic și își prepară singure mâncăruri mai complicate.

Adriana și Ana: „Doar asta facem, mâncăm și stăm la seriale sau, eventual, mai citim ceva sau atât. Nu-i neapărat că e o prioritate, doar că nu ai ce să faci, având în vedere că te plictisești, ce să faci, aaa!, păi mă duc să mănânc ceva”.

Iar noaptea, când stau în fața televizorului, trebuie să aibă neapărat ceva de ronțăit.

Adriana și Ana: „Aici avem sertarul magic, fără de care nu se poate. Borcanele de la mama nu lipsesc, cu siguranță”.

Oamenii mănâncă mult nu numai că să-și omoare timpul, ci și din cauza stresului sau a supărării, spun psihologii. Stă totuși în puterea noastră să controlăm situația.

Elena Stambuli, psiholog: „Să evităm să mâncăm în fața televizorului, să fim concentrați pe ceea ce facem, mesele principale să devină un ritual și să nu se desfășoare în altă parte decât în locul specific în care se ia masa. Să nu ne hrănim starea emoțională, ci doar senzația de foame”.

Nutriționiștii ne amintesc că este primăvară și ne sfătuiesc să pariem pe verdețuri.

Alec Blenche, nutriționist: „O salată mare, combinată cu ce vreți voi. Vreți o bucată de carne, vreți ceva, puneți lângă această salată. Și seara, pe ceva ușor, să aveți mereu o supă. O ciorbă, așa, românește, cum se face. O ciorbă mare cu borș, bună, acră, ca să dea corpului vitamine, să ajute sistemul digestiv”.

Iar din „meniu” nu trebuie să lipsească sportul, chiar dacă stăm în casă.