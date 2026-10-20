Nu se știe cu exactitate ce a urmărit satelitul rusesc, denumit Kosmos 2612 sau Cosmos 2612, prin această apropiere, potrivit CNN.

Cu toate acestea, comportamentul său este compatibil cu operațiunile de întâlnire și apropiere orbitală, adică manevre efectuate pe orbită pentru a aduce două vehicule spațiale unul în apropierea celuilalt, a declarat LeoLabs, o companie specializată în monitorizarea deșeurilor spațiale și a activității de pe orbita Pământului.

„Deși intenția rămâne neclară, comportamentul justifică monitorizarea în continuare”, a adăugat LeoLabs în comunicat.

Deși întâlnirile și andocarea a două vehicule spațiale au loc frecvent în spațiu, acțiunile satelitului Kosmos 2612 ar putea marca prima situație în care o navă spațială s-a apropiat de o alta fără permisiune, a remarcat Jonathan McDowell, astrofizician și analist specializat în domeniul spațial, într-o postare pe rețelele sociale.

Satelitul de observare, denumit Iceye-X36, este operat de Iceye, o companie multinațională care are birouri în Statele Unite, Finlanda și în alte câteva țări din Europa și Asia.

„Suntem la curent cu situația și o monitorizăm îndeaproape. Arhitectura constelației noastre de sateliți este concepută pentru a asigura continuitatea și reziliența operațională”, a declarat compania luni, într-un comunicat. Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să ofere alte comentarii.

Iceye-X36 utilizează tehnologia radar care „permite obținerea de imagini de înaltă rezoluție atât ziua, cât și noaptea, indiferent de condițiile meteorologice”, potrivit NASA.

Obiective posibile

Constelația de sateliți Iceye a fost utilizată pentru a sprijini „Forțele Armate ale Ucrainei prin furnizarea continuă de informații privind situația din teren, în intervale de timp relevante pentru operațiunile tactice”, potrivit unui comunicat de presă publicat în ianuarie, care prezenta extinderea acordului dintre companie și Ucraina.

Nu era clar, la momentul respectiv, dacă satelitul Iceye-X36 a fost utilizat în mod specific pentru a sprijini operațiunile militare ucrainene. Compania Iceye a refuzat să comenteze acest aspect.

Raportul RUSI a prezentat, de asemenea, mai multe obiective posibile pe care Rusia le-ar putea urmări prin apropierea de unul dintre sateliții Iceye.

Manevra ar putea reprezenta o tactică de intimidare sau o încercare de a perturba operațiunile companiei prin „bruiaj”, o tehnică de interferență care utilizează semnale radio pentru a împiedica sateliții să comunice.

„În prezent, opțiunile disponibile pentru protejarea satelitului ICEYE sunt limitate, iar apărarea și protejarea sateliților reprezintă o dilemă binecunoscută”, se arată în raportul RUSI.

Semnele că sateliții militari ruși ar fi încercat să se apropie de sateliții operați de compania Iceye au apărut încă din luna mai, când patru sateliți aflați sub controlul Rusiei și-au modificat orbitele pentru a se alinia cu satelitul Iceye-X36, potrivit unui raport publicat în iunie de Royal United Services Institute (RUSI), o organizație britanică de cercetare în domeniul apărării și securității.

Ulterior, pe 15 octombrie, satelitul Kosmos 2612 s-a apropiat rapid de Iceye-X36, reducând distanța dintre cele două aparate de la 350 de kilometri la mai puțin de 5 kilometri până în dimineața zilei de 16 octombrie, potrivit LeoLabs.

CNN a solicitat comentarii din partea Ministerului rus al Apărării, a Forțelor Aerospațiale ale Rusiei și a agenției spațiale ruse Roscosmos.

Până luni, satelitul Kosmos 2612 începuse să se îndepărteze de Iceye-X36, potrivit LeoLabs. Manevrele efectuate de satelitul rusesc ar fi putut fi utilizate pentru a „inspecta, caracteriza, urmări îndeaproape sau, eventual, interfera cu un alt vehicul spațial”, conform companiei.

„Deși acest incident și capacitățile demonstrate nu constituie dovezi ale unei intenții ostile, ele demonstrează existența unor capacități care ar putea fi folosite pentru colectarea de informații, inspectarea sateliților pe orbită, transmiterea unor semnale de intimidare, interferențe sau pregătirea unor viitoare operațiuni împotriva sistemelor spațiale”, a transmis LeoLabs.