Gripa se răspândește rapid: 2 țări au declarat epidemie. Medic: ”Virusul, foarte puternic”

iStock

În timp ce România se apropie de o epidemie de gripă, Bulgaria vecină, dar şi Spania, au zone unde a fost deja declarată epidemia.

Situaţia prezentată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată o răspândire îngrijorătoare a virusului gripal în această perioadă. Medicii atrag atenţia să ne protejăm dacă în jurul nostru sunt bolnavi de gripă. Şi să adoptăm un stil de viaţă sănătos, ca să avem un sistem imunitar care să poată lupta cu virusul.

Camerele de gardă sunt pline de oameni îngrijorați că au gripă. Numai la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală, într-o singură zi, medicii au văzut peste 400 de pacienţi. Un sfert au fost diagnosticaţi cu gripă.

Carmen Cristescu, medic specialist Medicină Internă, asistent universitar Catedra de Virusologie: ”E un virus foarte puternic, cu o perioadă de incubaţie foarte scurtă. De când ne infectăm până la simptome, doar câteva zile. Și se transmite foarte uşor pe cale aeriană. Gripa ca atare afectează în mod deosebit copii, gravide, bătrâni, oameni cu cancere şi alte boli. Oameni cu o stare de sănătate perfectă, mai rar.”

În acest moment, conform datelor publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, virusul gripal are o răspândire foarte mare în multe ţări din Europa, cum ar fi Franţa, Germania, Italia şi Spania. În ţările vecine cu România, cazurile de gripă sunt răspândite doar în anumite regiuni.

Autorităţile din Bulgaria şi Spania au declarat deja epidemie de gripă în unele zone. La noi, Insititutul Naţional de Sănătate Publică recunoaşte că a întârziat raportările cu evoluţia gripei pentru săptămâna a doua.

Carmen Cristescu: ”De regulă, la noi se raportează cu întârziere, că totul cade în grijă medicului, care trebuie să se ocupe de pacient şi apoi de raportare. Cu siguranţă se raportează, dar cu un mare delay la noi în ţară din cauza lipsei aparatului administrativ.”

Gripa e una dintre cele mai severe viroze respiratorii şi se transmite foarte uşor.

Medic: ”Există posibilitatea ca o persoană să fie purtătoare pentru un timp scurt sau lung de un virus gripal şi să-l transmită. Riscul e mai mic, pentru că transmiterea virusului se face prin strănut şi tuse. Omul sănătos nu tuşeşte şi atunci împrăştie în jur mai puţini microbi.”

Iar dacă purtătorul are un sistem imunitar puternic sau a fost vaccinat, virusul este respins înainte să se instaleze.

Medic: ”Celula asta e capabilă să recunoască microbi care trec prin sânge şi să-i anihileze. Celulele infectate sunt marcate de nişte anticorpi şi celulele infectează suprafaţa lor. E capabilă să detecteze marcajele şi îi spun ”omoară celulele astea modificate”.”

Pentru un sistem imunitar puternic, medicii spun că trebuie să avem un stil de viaţă sănătos, care înseamnă odihnă, alimentaţie şi sport. În plus, trebuie să fim atenţi la tratamentele cu antibiotice, care distrug flora intestinală, extrem de importantă pentru sistemul imunitar.

Carmen Cristescu: ”Cum ne putem apăra: evitând contactul cu persoane care sunt bolnave, încercând, dacă ştim că ne-am infectat şi că am primit un diagnostic de gripă, să nu ne vizităm toată familia şi bineînțeles ajutându-ne de remedii naturale, vitamina C, repaus, prin care să-i dăm un boost organismului să se refacă. Nu există o pastilă magică, o formulă magică de a ne proteja, putem să bem 10 litri de ceai cu miere pe zi, n-o să ne protejeze împotriva gripei.”

Medicii spun că cea mai bună metodă de protecţie este vaccinarea.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer