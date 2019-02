Fals stomatolog în Prahova. A scos dinți, a făcut implanturi, dar oamenii sunt mulțumiți

Poliţiştii şi procurorii din Prahova s-au autosesizat şi fac verificări în cazul unui posibil fals stomatolog, care profesează la Vălenii de Munte.

Este vorba despre un bărbat din Republica Moldova, patron la o clinică dentară, care nu are calitate de medic, însă a tratat pacienţi, după cum mărturisesc chiar unii dintre ei. Un bărbat povesteşte că doctorul i-a scos 4 dinţi şi i-a propus să-i facă 6 implanturi într-o singură zi.

Pacientul, în vârstă de 40 de ani, a lucrat în afara ţării şi avea de gând să-şi rezolve problemele dentare rapid. S-a dus la aşa-zisul medic din Republica Moldova la recomandarea soacrei sale, care s-ar fi tratat tot la el. "Doctorul" i-a spus că, dacă vrea un zâmbet perfect, trebuie să-i facă o proteză fixată pe 6 implanturi.

Reporter: ”Câţi dinţi v-a scos?”

Pacient: ”Păi am avut o extragere pe partea stângă sus şi trei extrageri jos. Am întrebat câte implanturi am nevoie. Mi-a spus că 6. Şi cum le puneţi? Păi toate deodată.”

După ce i-a scos primii dinţi, doctorul i-a făcut o lucrare provizorie, ca pacientul să poată mânca până la definitivarea tratamentului.

Pacient: ”Mi-a făcut extracţii, mi-a polizat dinții, nu ştiu dacă trebuiau polizaţi sau nu. Pentru că nu intra coroniţa, am purtat două, trei zile, mi s-a inflamat maxilarul şi n-am putut. Nişte dureri enorme.”

Vineri după-amiază, clinica dentară avea uşa închisă. Bărbatul asupra căruia planează suspiciunile susţine că el administrează afacerea şi de aceea a fost văzut prin cabinet. Localnicii spun însă cu totul altceva.

Reporter: ”Se ştie că este medic stomatolog?”

Localnic: ”Da, cum să nu. Îşi face o casă aici lângă mine la 100 de metri.”

Reporter: ”Dar ştie toată lumea că e medic stomatolog?”

Localnic: ”Ştie, absolut, ştie.”

Reporter: ”Şi face lucrări bune?”

Localnic: ”Da, cam scump oleacă da…are deja o clientelă cunoscută.”

Localnic: ”Am fost şi eu la el aicea, mi-a făcut radiografie, tot, mi-a povestit că are infecţie şi eu am insistat, ”scoateți-o, că mă doare”. Mi-a extras şi n-am avut niciun fel de problemă.”

Reprezentant IPJ: ”În cauză se efectuează cercetări pentu exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Cercetările sunt desfăşurate sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Vălenii de Munte.”

Medicii care au lucrat de-a lungul vremii în acelaşi cabinet cu aşa-zisul stomatolog nu au făcut nicio sesizare către autorităţi.