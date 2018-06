Două asociații din Cluj au renovat un etaj al Secției de Pediatrie din oraș, din donații

Două asociaţii din Cluj au luat iniţiativa şi împreună au reuşit să renoveze un etaj al Secţiei de Pediatrie din oraş. După 5 luni de muncă şi donaţii de peste 55.000 de euro, lucrările au ajuns la final.

Pe etajul doi ai Clinicii de Pediatrie trei, din Cluj-Napoca, sunt internaţi într-un an peste 1.300 de copii. În urmă cu 5 luni, spitalul arăta deprimant, povestesc volunarii celor două asociaţii care s-au implicat în proiect.

Cornel Hoza, preşedintele Asociaţiei Beard Brothers: "Putem vorbi de igrasie, putem vorbi de instalaţii sanitare nu neapărat igienice, clar nu un loc unde să se simtă cât de cât bine un copil. Am estimat undeva la 40.000 de euro, dar am ajuns undeva la 60.000 de euro."

În tot acest timp au fost renovate opt saloane, au fost cumpărate 24 de paturi, s-au reparat grupurile sanitare vechi şi s-au înfiinţat unele noi.

Oana Mândruţ, preşedinte Life education for all: "Eu personal am ajutat acest spital cu mobilierul, gresie, faianţă, corpuri de iluminat, am refăcut zidul exterior. Absolut toţi banii au fost donaţi de oameni, de prieteni care ştiu ce fac."

Pentru că încăperea este una retrocedată, reprezentanţii spitalului spun că nu au putut face modificări mai devreme.

Sorin Claudiu Man, prof. pediatrie Şeful Secţiei Pediatrie 3 Cluj: "De ce s-a putut face doar cu ajutorul asociaţiilor din Cluj, pentru că această clădire este retrocedata şi nu este voie să faci investiţii într-o clădire retrocedată. Asociaţiile au fot informate că investesc într-o clădire retrocedată unde vom mai sta câţiva ani de zile."

Copilaşii vor fi primiţi la Clinica Pediatrie trei din Cluj începând de săptămâna viitoare.