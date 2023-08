Credea că este doar mică de înălțime, dar suferea de o boală rară. „Medicii au spus că era scundă, dar avea o tumoare”

O mamă căreia medicii i-au spus că fiica de 13 ani este „prea mică pentru vârsta ei” a aflat ulterior că cea mică are o tumoare pe creier.

Jane O'Toole a dus-o pe Faith, fetița ei cea mică, la spital, îngrijorată fiind de înălțimea ei. Medicii i-au spus la acel moment că pur și simplu trebuie să-i dea „mai mult timp să crească”.

În realitate, creșterea fetiței a fost împiedicată de o tumoră cerebrală rară.

Femeia în vârstă de 45 de ani și-a dus copilul la medic când avea 13 ani, pentru că era cea mai mică dintre prietenii săi.

Medicii au respins inițial îngrijorările lui Jane și i-au spus că trebuie să-i dea fiicei sale timp să crească.

După un an Faith tot nu crescuse. Jane și-a dus fiica înapoi la doctori, iar aceasta a fost trimisă la o unitate de pediatrie pentru evaluare.

Faith, acum în vârstă de 15 ani, a fost diagnosticată la începutul acestui an cu craniofaringiom, o tumoare mare și necanceroasă. Glanda hipofiză, care controlează creșterea unei persoane, fusese ocupată complet, ceea ce i-a împiedicat creșterea.

De asemenea, tumora a înconjurat chiasma optică a lui Faith și a trecut prin nervul optic care transmite impulsurile electrice de la ochi la creier.

„Niciodată, niciodată nu te gândești că ți se va întâmpla așa ceva. Este uimitor cum se întâmplă. Suntem norocoși pentru că am reușit să ne ocupăm de asta, dar dacă nu am fi reușit, atunci și-ar fi putut pierde complet vederea. Totul ar fi putut fi mult mai rău, dar ei cred că tumora a fost acolo din momentul în care Faith a fost concepută. A avut-o toată viața ei. Oamenii trebuie să își asculte instinctul și să acționeze în funcție de ceea ce cred pentru copiii lor. Am știut că ceva nu era în regulă și despre asta este vorba. Întotdeauna ne facem griji să nu-i deranjăm pe doctori, dar dacă noi credem că ceva pur și simplu nu este în regulă, atunci s-ar putea să nu fie", a spus mama, conform Mirror.

Faith a fost supusă unei operații care a durat nouă ore, în luna iulie a acestui an. Din fericire, toată tumora a fost îndepărtată. Jane, din Preston, Lancashire, a povestit că medicii au crezut inițial că Faith ar fi putut orbi după ce tumoarea va fi îndepărtată.

„A fost absolut îngrozitor. După operație au venit la mine și mi-au spus că sunt îngrijorați că ar putea orbi complet, deoarece tumora a ajuns până la nervul optic. Mi-am amintit un lucru pe care Faith mi l-a spus înainte de operație - "Mai degrabă aș prefera să mor decât să fiu oarbă". A fost absolut îngrozitor când mi-au spus asta. M-am gândit 'Doamne - cum vom face față la asta?' Dar îndepărtarea tumorii a decurs foarte bine", a povestit femeia.

