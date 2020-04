Coronavirus România, LIVE UPDATE 21 aprilie. Un nou focar în județul Suceava

Numărul românilor uciși de COVID-19 a urcat luni seară la 478. În plus, a apărut un nou focar în județul Suceava - de această dată într-un centru de reabilitare neuro-psihică.

Iar în Argeș, la Spitalul Județean din Pitești, un pacient internat la chirurgie vasculară - confirmat cu noul virus - a murit. Șeful secției ar fi mers la serviciu, deși avea simptome.

În focarul de la Spitalul Județean din Pitești, un pacient de 68 de ani a murit, iar alte 24 de persoane sunt confirmate cu COVID-19. Jumătate sunt cadre medicale, cele mai multe sunt din secția de chirugie vasculară, acolo unde, spune managerul unității sanitare, șeful secției a mers la serviciu, deși avea simptome, și nu a purtat echipament de protecție. Mai mult, ar fi refuzat și testarea. Doctorul susține contrariul.

Medic: „Am cerut să fiu testat, am cerut materiale sanitare de protecție, am făcut cereri, am toate hârtiile prin care ceream așa ceva, am cerut inclusiv testarea personalului, pentru că am avut pacienți tușitori”.

Reporter: „Câte măști aveați pe zi, domnule doctor?”

Medic: „Mai puține decât trebuie, atât pot să va spun”.

Managerul spitalului: „Avea obligația, potrivit ordinului ministrului Sănătății nr. 555 din 3 aprilie, să anunțe conducerea și DSP-ul. Că a tratat așa superficial această pacoste este vinovat”.

Peste 100 de probe au fost prelevate de la pacienți și angajați.

Pentru 80 de persoane încă se aseapta rezultatul.

Virusul a apărut și în Institutul Oncologic București, la două asistente și un pacient, spune managerul unității sanitare. Situația de aici se poate agrava, pentru că este vorba despre bolnavi care au cancer.

În orele următoare se așteaptă rezultatele mai multor teste.

Iar în Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică din județul Suceava, 40 de pacienți sunt, de asemenea, pozitivi.

La nivel național, bilanțul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 8.936.

Raportarea grupului de comunicare stategica arată că în ultimele 24 de ore au fost confirmate 190 de cazuri noi. Însă numărul mic poate fi pus pe seama faptului că este Sărbătoarea Paștelui și au fost zile libere pentru angajații Direcțiilor de Sănătate Publică. Pe de altă parte, de duminică până luni, starea a cinci pacienți care au infecția COVID-19 s-a agravat și au ajuns în secțiile de terapie intensivă. În total, în ATI sunt acum 261 de pacienți.

Și românii din străinătate au de suferit. 734 de conationali au fost infectați, iar 61 au decedat. Cei mai mulți se aflau în Marea Britanie, Franța și Italia.