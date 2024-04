Cei mai cancerigeni aditivi alimentari. În ce produse se găsesc și cum te ferești de ei

Aditivii alimentari sunt substanțe adăugate în timpul procesării alimentelor, pentru a le îmbunătăți gustul, aspectul și a le prelungi valabilitatea.

Citirea informațiilor de pe ambalaj este principala metodă prin care poți afla cu exactitate ce consumi. De asemenea, acest obicei te ajută să te ferești și de alte ingredientele nocive. Iată care sunt cei mai cancerigeni aditivi și în ce produse se găsesc.

Ce sunt aditivii alimentari

Potrivit lucrării „Food additives: distribution and co-occurrence in 126,000 food products of the French market”, există peste 330 de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în Europa.

Aditivii alimentari sau așa-numitele „E-uri” sunt substanțe adăugate în produsele alimentare cu scopul de a le îmbunătăți gustul, aspectul, culoarea, textura, dar și pentru a le prelungi durata de valabilitate. Aceștia pot fi artificiali sau derivați din surse naturale.

Conservanții, spre exemplu, sunt o măsură de siguranță alimentară, deoarece au rolul de a inhiba multiplicarea unor bacterii și mucegaiuri, arată Erich Lück și Martin Jager în lucrarea „Antimicrobial Action of Preservatives”.

Există și alte tipuri de aditivi, cum ar fi coloranți, agenți de afânare, emulgatori, antioxidanți, îndulcitori artificiali, agenți de îngroșare și altele.

Aceste substanțe sunt adăugate în cantități foarte mici în alimente. Legislația stabilește cantitățile maxime admise de aditivi în produsele alimentare, astfel încât sănătatea să nu fie pusă în pericol.

Totuși, deși în general sunt considerați siguri pentru consum, nu se cunosc cu certitudine efectele cumulative ale acestor substanțe (consecințele consumului mai multor tipuri de aditivi în aceeași zi). „Cocktailul” de aditivi alimentari este cu atât mai diversificat și mai bogat, cu cât o persoană consumă mai multe alimente intens procesate industrial.

Aditivi alimentari cancerigeni

Principalii aditivi alimentari cu potențial carcinogenic sunt prezentați de către specialistul în sănătate publică Zia Sherell în articolul „Which foods can cause cancer?” și de către Dr. Chil Khakkam în articolul „Exploring the Relationship Between Food Additives and Cancer Risk”:

Nitrați și nitriți: Se utilizează pentru conservarea mezelurilor (cârnați, salamuri, bacon etc.). Așa cum prezintă InfoCons, nitrații se transformă în stomac în nitriți, apoi în nitrozamine, substanțe care pot cauza cancer. În plus, acești compuși distrug hemoglobina (proteină din sânge, care transportă oxigen). Hemoglobina copiilor este mai sensibilă la acești aditivi. De aceea, produsele cu nitrați și nitriți sunt contraindicate copiilor;

Butilhidroxianisol (E320): Este un antioxidant, utilizat pentru a preveni râncezirea grăsimilor. Se adaugă în diferite grăsimi vegetale și animale, carne procesată (uscată, afumată, maturată), snacksuri, cereale pentru micul dejun, produse de patiserie, unele tipuri de lapte praf și alte produse procesate;

Butilhidroxitoluen (E321): Este similar aditivului butilhidroxianisol. Pe lângă potențialul carcinogenic, se poate asocia cu reacții alergice, leziuni hepatice și creșterea colesterolului;

Aspartam (E951): Este un îndulcitor artificial adăugat în anumite produse etichetate „fără zahăr”, cum ar fi unele sucuri din comerț și gume de mestecat. Agenția de cercetare a Organizației Mondiale a Sănătății (International Agency for Research on Cancer – IARC) a inclus aspartamul în categoria alimentelor posibi carcinogenice pentru om, grupul 2B, descrie American Cancer Society. Această categorie este a treia din cele patru care reflectă în mod descrescător riscul carcinogenic pe baza dovezilor științifice. Grupul 2B are la bază dovezi științifice limitate, care nu sunt încă suficiente pentru a trage concluzii.

Există și alți aditivi alimentari cu potențial carcinogenic care sunt interziși pe piața europeană, însă sunt utilizați în țări din afara Europei. Unul dintre acesta este uleiul vegetal bromurat (BVO), adăugat în băuturile răcoritoare pentru a preveni separarea ingredientelor.

Alt aditiv interzis în Europa este bromatul de potasiu, care se adaugă în unele produse de panificație, care s-a asociat și cu alte efecte adverse asupra sănătății. Propilparaben (E216) este adăugat în produse de patiserie, fiind, de asemenea, interzis în UE.

Dioxidul de titan (E171) este un colorant de culoare albă, adăugat în anumite bomboane, fructe de mare neprelucrate, gume de mestecat, sosuri, înghețate și unele tipuri de ciocolată. Tocmai din cauza potențialului carcinogenic identificat, acest aditiv a fost interzis în Uniunea Europeană, începând cu anul 2021.

Alimentele cu cei mai mulți cancerigeni

Alimentele cele mai bogate în aditivi alimentari cu potențial carcinogenic sunt:

Carnea procesată și mezelurile din comerț – salamul, cârnații, șunca presată, parizerul, baconul, crenvurștii și altele;

Dulciurile și produsele de cofetărie;

Sucurile fără zahăr – chiar dacă nu conțin zahăr, unele dintre ele sunt îndulcite cu aspartam;

Produsele de patiserie – cum ar fi foietajele;

Produsele fast-food;

Alte produse semipreparate și gata de consum – cum ar fi pizza congelată, foietaje congelate, șnițele congelate (cum ar fi cordon bleu).

Care sunt riscurile pentru sănătate

Pe lângă riscul carcinogenic asociat acestor aditivi alimentari, există și alte riscuri, legate de celelalte ingrediente din alimentele bogate în aditivi cancerigeni. Pentru că majoritatea acestor produse sunt intens procesate industrial, acestea se asociază cu un risc ridicat de afecțiuni cronice, cum ar fi boli cardiovasculare, obezitate, sindrom metabolic sau diabet zaharat tip 2.

Așa cum prezintă Medical News Today, produsele intens procesate industrial conțin zahăr în exces, adaos de sare și carbohidrați rafinați care produc creșteri bruște ale glicemiei. De asemenea, multe dintre aceste alimente au în compoziție grăsimi hidrogenate sau de tip trans, care cresc colesterolul „rău” (LDL) și care s-au asociat cu un risc ridicat de cancer.

Mai mult decât atât, acestea sunt sărace în substanțe nutritive, cum ar fi vitamine, minerale, antioxidanți și fibre. În schimb, sunt foarte dense caloric. Cu alte cuvinte, consumând cantități relativ mici din alimentele procesate, este crescut semnificativ aportul de calorii și riscul de a câștiga kilograme nedorite. În același timp, vei avea un consum mai redus de alimente sănătoase, nutritive, care au efecte protective asupra organismului.

Care este soluția?

Cel mai simplu mod pentru a te feri de aditivii cancerigeni și celelalte ingrediente periculoase din alimente este să eviți produsele alimentare preambalate din comerț, sucurile, dulciurile și alte produse intens procesate.

Concentrează-te pe alimentele integrale, naturale, cum ar fi fructe și legume proaspete, pâine integrală de calitate și alte cereale nerafinate, leguminoase boabe, nuci și semințe crude, carne neprocesată, lactate simple (fără arome și zahăr), pește proaspăt și uleiuri vegetale extravirgine.

Dulciurile, alimentele tip fast-food și orice alt produs din comerț poate fi preparat acasă, prin alternative dietetice, folosind ingrediente în forma lor „brută”, dar și cantități mai mici de zahăr, sare și grăsimi.

De asemenea, atunci când cumperi un produs ambalat, asigură-te că citești eticheta nutrițională. Optează pentru cele care conțin doar ingrediente naturale și evită-le pe cele cu o listă lungă de aditivi. Poți lua în considerare produsele organice sau bio, care nu conțin aditivi artificiali.

Prin urmare, numeroase produse alimentare care se regăsesc în prezent pe rafturile magazinelor conțin atât aditivi cancerigeni, cât și alte ingrediente nocive. De aceea, este important ca meniul tău zilnic să fie bazat pe alimente cât mai naturale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: