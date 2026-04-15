Astfel, medicii din București vor lucra cot la cot cu colegii lor de acolo, iar autoritățile speră că astfel vor atrage tineri specialiști și în afara marilor centre universitare. Inițiativa vine în contextul crizei de personal din spitalele județene.

În Spitalul Județean din Buzău ajung în fiecare lună peste 2.300 de pacienți. Nu de puține ori nu au existat medici suficienți nici în cazul unor urgențe. Doar într-un departament ar fi nevoie de 6 doctori, dar nu pot fi asigurate mereu gărzile nici la neurologie, ori cardiologie.

Sorin Pătraşcu, managerul SJU Buzău: „Am pus la dispoziție tot ce puteam, prin stimulente, prin plata de chirie. Nu au venit.''

După modelul consorțiilor medicale din străinătate, cei de la Spitalul Universitar din Capitală vor să ajute unitatea medicală din teritoriu.

Corespondent PROTV: „Echipe medicale de la Spitalul Universitar vor merge prin rotaţie la județeanul din Buzău pentru a efectua proceduri medicale și a forma doctorii de acolo. În plus, cei de aici vor asigura permanent, inclusiv prin telemedicină, gestionarea cazurilor dificile, iar medicii din Buzău își vor putea desfășura astfel activitatea într-o echipă multidisciplinară, cu sprijinul unor colegi cu experiență''.

Prof. dr. Cătălin Cârstoiu, managerul SUUB: „Săptămâna viitoare vrem să punem în Buzău prima proteză de genunchi, nu s-a mai făcut artroplastie la Buzău, vom da drumul acestor tehnici. E o secție cu un cardiolog, vom face tot posibilul să o populăm cumva, va fi o coordonare directă între fiecare secție a spitalului și spitalul din Buzău''.

Investigațiile făcute în Buzău vor fi trimise în timp real către Universitar, iar cazurile care nu pot fi rezolvate local prin îndrumare de la distanță, vor fi transferate mai ușor în Capitală.

Dragoș Porumb – medic SJU Buzău: „În primul rând cei ce vor avea de câștigat sunt pacienții din Buzău, sperăm prin acest consorțiu să creștem calitatea actului medical''

Autoritățile județene spun că vor oferi stimulente pentru gărzi care pot ajunge la 3.000 de lei, dar și beneficii pentru cei care vor să se mute acolo. De exemplu, va fi plătită chiria pentru 5 ani de zile.

Dr. Marcel Cegodar, medic rezident ortopedie SUUB: „După terminarea rezidențiatului sunt liber să mă duc oriunde, și evident m-aș duce într-un spital județean, unde s-ar deschide un post''

Dacă va avea succes, modelul va putea fi aplicat și în alte județe. Cei de la Universitar sunt în negocieri și cu un spital orășenesc de pe Valea Prahovei.