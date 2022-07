Am văzut asta, mulți dintre noi, pe cântar, dar o confirmă și un studiu recent: patru din zece angajați au luat în greutate până la 10 kilograme, în pandemie. Acum, mulți vor să își revină. Merg la sălile de sport și încearcă să mănânce sănătos.

Doar 27% dintre angajații români au avut un stil de viață sănătos în timpul pandemiei, și-au menținut activitatea fizică obișnuită și au avut grijă la alimentație, arată un studiu semnat BestJobs.

Ioana a lucrat numai de acasă în pandemie şi a ajuns de la 83 de kilograme la 103.

Ioana Bârsan, operator la call-center: „A trebuit să lucrez practic stând jos, nefăcând mişcare. Toate kilogramele au început să se depună. Am fost foarte rău, mă durea şi spatele, aveam o grămadă de probleme de sănătate”.

Exemple similare sunt multe.

Diana Corduneanu, casnică: „Am luat mai bine de 10 kg. Eram învăţată să mănânc zi şi noapte, mereu căutam să mestec ceva”.

Cosmin Popă, 24, programator: „Am lucrat de acasă în primul lockdown. Am fost închis complet şi am început să mănânc mult mai mult şi mult mai nesănătos. Aveam 85 şi am ajuns să am 105 pe la finalul pandemiei”.

Ludmila, medic rezident: „Nici nu m-am alimentat corespunzător şi faptul că nu am mers la sală m-a făcut să acumulez kilograme în plus pe care acum uite că trebuie să le dau jos”.



Patru din zece angajați au văzut cum cântarul arată o greutate tot mai mare, de-a lungul pandemiei. Peste 70 la sută dintre ei au pus până la cinci kilograme. 16% s-au îngrășat cu 6-10 kilograme. Mai mult de 10 kilograme au acumulat 13 procente dintre cei care au răspuns studiului.

Ce spun specialiștii

Explicațiile nu sunt greu de găsit.

Ana Armanu, psiholog: „Teama pentru că am putea să ne pierdem locul de muncă, adică securitatea financiară, a făcut ca persoanele să renunțe la obiceiurile sănătoase. A fost scenariu de supraviețuire, în care nu mai este important cum arăți”.

Adina Rusu, nutriționst dietician: „Stresul i-a determinat să consume mult mai multe alimente și practic s-au orientat mai mult către alimentele care ne dau acea stare de confort, acea stare de bine. Alimente asociate cu relaxarea, cu recompensa, cum ar fi, de exemplu, dulciurile”.

După ridicarea restricțiilor, 57% dintre angajați spun că sunt preocupați acum de schimbarea stilului de viață, în vederea scăderii în greutate. Aproape unul din doi fac plimbări lungi zilnic sau cât de des pot, iar peste 30% mănâncă mai puțin și au mai multă grijă la alimentele pe care le consumă.

Adina Rusu, nutriționst dietician: „Putem corecta alimentația treptat, fară a ne chinui, fară a ne restricționa foarte mult. Este important să nu alegem diete foarte restrictive, ci să analizăm ce greșim în alimentația noastră”.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.100 de utilizatori ai platformei în luna iunie.