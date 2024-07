Ce au descoperit medicii după ce au consultat 1.200 de români. Concluziile sunt îngrijorătoare

Îi ajută doar caravanele de profil, organizate de asociațiile de pacienți, în care sunt consultați și li se fac analize. Problema este că statul nu le oferă acestor oameni nicio posibilitate să își continue investigațiile și mulți dintre ei nu reușesc să se trateze pentru că nu au bani.

În 8 localități din 6 județe, medici au consultat peste 1.200 de persoane în cadrul caravanei medicale „Sănătatea vine la tine''. Concluziile sunt îngrijorătoare.

Aproape 50% dintre acești oameni aveau valori crescute ale colesterolului total, iar aproape 60 de procente ale LDL colesterol. Peste 20% aveau insuficiență cardiacă. 4 din 5 oameni sunt supraponderali sau obezi, iar mulți dintre ei nu au vorbit niciodată cu medicul de familie despre greutatea lor. Aproape jumătate au prediabet sau rezistență la insulină, iar 36 de persoane au fost diagnosticate cu hepatita B sau hepatita C.

De cele mai multe ori vizita acestor oameni la medic se termină în același timp cu caravana.

Asistentă Roșiorii de Vede: „5% maxim din cei care au fost diagnosticați au mers mai departe. Implicarea autorităților a lăsat de dorit. Nu știu mai departe implicarea medicilor de familie din localitățile respective''.

Cezar Irimia, organizator caravanei, spune că nu au venit medicii de familie.

În orașele mici, chiar dacă ar vrea, oamenii nu găsesc specialiști.

Asistentă Roșiorii de Vede: „Programările la noi sunt făcute, la cardiologie unde lucrez eu, la pacienții noștri cronici, până în februarie anul viitor”.

Reporter: Și dacă ar fi un pacient nou diagnosticat acum?

Asistentă Roșiorii de Vede: „Este foarte greu. Îl trimitem la camera de gardă și dacă are norocul să fie medicul cardioog îl poate ajuta, dacă nu așteaptă ca medicul cardiolog să fie de serviciu. Sunt uimită că în caravană am făcut analize pe care spitalul nostru nu le are în caz de urgență, dacă vine un pacient cardiac''.

Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie: „Discutăm practic de necesitatea de a gândi un sistem prin care oamenii respectivi să fie urmăriți, să fie ghidați către serviciile medicale, astfel încât să se intervină din timp pentru a reduce riscul de infarct, de AVC. Tehnologia, telemedicina ar putea reprezenta un instrument extrem de bun, astfel încât să poți introduce un pacient într-un sistem de urmărire de la distanță''.

Doar că în România telemedicina funcționează mai mult în regim privat, iar mulți dintre acești bolnavi nu își permit să plătească pentru consultații. Statul nu are deocamdată o soluție, nici măcar pentru a centraliza datele extrem de utile colectate de caravanele medicale organizate de asociațiile de pacienți.

