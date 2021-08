Caravane medicale în satele izolate din România. Consultațiile sunt gratuite

StirilePROTV

Locuitorii din satele izolate, din munțîi României, sunt invitați la consultațîi sau analize medicale. Vin doctorii la ei, cu ajutorul unei caravane și îi învață cum să acorde ajutor în cazul unei urgențe.

De asemenea, doritorii se pot vaccina anti-COVID. Prima oprire a caravanei a fost chiar lângă Sarmisegetusa.

Peste 200 de oameni au coborât din Munții Orăștiei. Îi așteptau 20 de medici în cabinete medicale improvizate în rulote, în cadrul unei caravane. Specialiștii Centrului Universitar Timișoara și ai Spitalului din Orăștie i-au consultat, le-au făcut analize și le-au arătat cum pot ajută o persoană în caz de urgență medicală.

Medicii au încercat să-i instruiască în primul rând pe liderii comunităților: preoți, funcționari, primari.



Mai ales că analizele și testele pentru cardiologie, neurologie, ORL și oftalmologie au fost gratuite.

„Au fost 10 specialități. Se asigură măsurători și ochelari gratuiți pentru cei care sunt descoperiți cu tulburări de vedere”, a spus prof. dr. Dorel Sandesc, președintele Asociației AȚI Timișoara.

Localnicii au fost bucuroși că li s-a oferit această ocazie. Cei mai mulți nu au văzut un spital de câțiva ani.

„Suntem de pe dealuri și nu putem să mergem la spitale. Suntem mai izolați acolo lângă vite. Ne bucurăm că or venit și ne-or ajutat”, a spus un localnic.

„Nu am mai fost la spital de doi ani. Nu am făcut analize. Am avut soțul bolnav”, a transmis o localnică.

Cât au așteptat rezultatele analizelor, oamenii au putut să vadă filme documentare cu daci și români.

Pe lângă analizele, cei care au dorit au fost vaccinați împotriva COVID-19.