Boală misterioasă, legată de ţigările electronice. Chinurile prin care trec suferinzii

Centrele americane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor au anunţat peste 450 îmbolnăviri pulmonare severe, asociate cu utilizarea ţigărilor electronice, în ultimele trei luni, cu precădere în rândul adolescenţilor şi tinerilor din 33 state americane.

Pacienţii acuză simptome precum tuse, apnee, oboseală, dar uneori şi vărsături ori diaree. Unii dintre ei au necesitat trecerea pe ventilaţie mecanică.

Piper Johnson, de 18 ani, este prima pacientă din Colorado diagnosticată cu boală atât de nouă încât nici nu are încă un nume. Tânăra spera să-i convingă pe adolescenţi să renunţe la ţigaretele electronice.

"Am primit a doua șansă la viață și de acum încolo am de gând să am grijă de viața mea”, spune Piper. „Țigara electronică părea varianta mai sănătoasă și... mai la modă. Părinții mei nici nu voiau să audă, nu permiteau așa ceva în casă. Eu însă am continuat să mă răzvrătesc. Era așa de ușor să mă ascund.”

După 2 ani, când era pe drum spre universitate, fata s-a simţit rău. „Orice respirație era dureroasă, am știut că ceva nu e în regulă. Am fost convinsă că am bronșită.”

A ajuns direct la terapie intensivă unde au fost diagnosticată cu afecţiune pulmonară severă asociata vaporilor cu nicotină.

„Ani de zile am crezut că sunt inofensive și în realitate erau un ucigaș tăcut. Nu merită riscul. Nu merită durerea de a-ți vedea părinții plângând lângă patul tău de spital.”

O anchetă realizată în statul New York arată că un ulei care conține vitamina E, folosit pentru rezerve, ar fi la originea îmbolnăvirilor. Autoritățile naționale așteaptă însă rezultatul unor analize mai complexe iniante de a da un verdict răspicat. Cei care vând legal ţigări electronice dau vina pe falsuri.

În general se consideră că ţigările electronice sunt mai sigure decât cele tradiţionale, care ucid aproximativ jumătate dintre consumatorii pe termen lung, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale dispozitivelor de administrare a nicotinei prin vapori rămân necunoscute. La începutul acestui an, Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente a recomandat prudenta după înregistrarea unor cazuri de convulsii în rândul utilizatorilor.

Kris Box, Centrul pentru Controlul şi prevenirea bolilor: “Am exclus pe rând infecții bacteriene și virale, înainte să stabilim că este o maladie pulmonară asociată țigărilor electronice”.