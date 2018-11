Angajaţii Maternităţii Giuleşti depistaţi cu stafilococ auriu NU au fost trimişi acasă. "Nu e nevoie"

În ciuda ordinul DSP, angajaţii maternităţii Giuleşti depistaţi ca purtători de stafilococ auriu au continuat să vina la muncă, a recunoscut chiar managerul spitalului.

Ordinul DSP de joi seară preciza că ,"incepand cu data 30.11.2018 se sisteaza toate internarile in unitatea spitaliceasca. Pe masura ce spatiile vor fi eliberate prin externarea pacientilor, acestea vor fi inchise si se vor aplica procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol. Intreg personalul medico-sanitar depistat ca purtator de Stafilococ Auriu MRSA va fi scos din activitate pana cand va finaliza tratamentul specific si probele de recontrol ale exudatelor nazale vor fi negative. Se va efectua exudatul nazal pentru intreg personalul unitatii sanitare, precum si pentru toti pacientii internati in unitatea sanitara. In cazul rezultatelor pozitive pentru pacientii internati vor fi consemnate in biletul de externare inclusiv in scrisoarea medicala catre medicul de familie in vederea instituirii tratamentului adecvat."

Însă, când în conferinţa de presă de vineri, jurnaliştii au întrebat dacă dacă asistentele au fost depistate cu bacterii se interzice sau nu să vină la serviciu, răspunsul a fost că ele nu au fost trimise acasă.

„Aici intrăm deja pe legislaţia muncii, pe care nu o cunosc. Dacă legislaţia muncii poate să le interzică chestia aceasta, le interzice”, a răspuns dr. Sergiu Tasinschi, medic epidemiolog.

Managerul spitalului, dr. Marcel Moisa, a precizat apoi că „Nu există nicăieri în legislaţia română obligaţia de a-l trimite acasă dacă e purtător. S-a mai spus: dacă e purtător, îşi pune mască. Şi-au pus, bineîneţeles”.

„De luni îi trimitem pe toţi acasă. Nici nu e nevoie să nu vină. Nicăieri în lume nu le trimite acasă”, a spus apoi managerul Spitalului Clinic “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, precizând clar, în urma întrebărilor jurnaliştilor, că personalul depistat ca purtător NU a fost trimis acasă.

„S-a dat ordinul de la DSP în care s-a spus: vor fi trimişi acasă. Eu vă întreb. Cu legislaţia muncii cum facem – că ăla zice, eu vreau să muncesc. Nu e chiar aşa de simplu, noi ne cam aruncăm în valurile luptei proletare”, a declarat dr. Marcel Moisa. „Vor fi trimişi acasă, au fost trataţi. Luni, câţi îi găsim, îi trimitem pe toţi acasă.”

Sunt 15 angajaţi cu suspiciune, a precizat managerul, 9 au terminat tratamentul. „Mai avem de testat încă 30 de persoane. Nu i-am testat pe toţi, că nu e logic, nu e firesc. Nu îl testăm pe ăla care dă cu târnul în curte”, a mai spus medicul.