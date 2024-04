Alimente care cresc hemoglobina. Care sunt cauzele hemoglobinei scăzute

Alături de alte analize de sânge, un nivel prea scăzut al hemoglobinei poate anunța prezența anemiei prin deficit de fier, una dintre cele mai frecvente tulburări la nivel mondial. Calitatea alimentației are un impact major asupra nivelului de fier din organism și, implicit, asupra hemoglobinei. În orice caz, un nivel anormal al acestui parametru poate fi cauzat și de alți factori. Iată ce trebuie să știi despre hemoglobină și cum poți îmbunătăți nivelul acesteia, în cazul unei anemii feriprive.

Hemoglobina – ce este și care sunt valorile normale

Hemoglobina este un tip de proteină din celulele roșii ale sângelui (hematiile), iar fierul (fracțiunea hem) reprezintă o componentă esențială care intră în alcătuirea acesteia. Datorită fierului, hemoglobina poate transporta oxigen către țesuturi și organe, fără de care organismul nu poate funcționa normal, descrie Healthline. De asemenea, fierul din componența hemoglobinei este răspunzător pentru culoarea roșie a sângelui.

Hemoglobina este determinată în cadrul analizelor de rutină, fiind un parametru al hemoleucogramei complete. Potrivit sursei de mai sus, valorile normale ale hemoglobinei sunt:

Bărbați: 13,5-18 g/dL;

Femei: 12-15 g/dL;

Copii: 11-16 g/dL;

În sarcină: peste 10 g/dL.

Hemoglobina scăzută – cauze

Un nivel al hemoglobinei sub valorile normale este adesea un semn al anemiei feriprive (prin deficit de fier), una dintre cele mai comune deficiențe nutriționale. Femeile aflate la vârstă reproductivă sunt mai predispuse, din cauza pierderii lunare de sânge prin menstruație, prezintă Cleveland Clinic. De asemenea, femeile însărcinate și persoanele cu o dietă dezechilibrată, săracă nutritiv, persoanele vegetariene și vegane sunt mai susceptibile la această tulburare.

În orice caz, pot fi necesare și alte analize de laborator pentru diagnosticul anemiei feriprive, cum ar fi feritina sau hematocritul.

Pe de altă parte, există și alte tipuri de anemii. Spre exemplu, deficitul de vitamina B12 și folat (vitamina B9) pot determina reducerea numărului de hematii. Carența de B12 este comună în rândul veganilor.

Oboseala, paloarea, amețelile, mâinile și picioarele reci, durerile de cap sunt câteva simptome ale anemiei.

Hemoglobina poate scădea, de asemenea, și din alte cauze:

Pierderea unui volum mare de sânge (hemoragii, sângerări în contextul intervențiilor chirurgicale, transfuzii de sânge, fibrom uterin);

Anumite afecțiuni – cum ar fi cancere, boli renale, afecțiuni genetice;

Unele medicamente – cum ar fi chimioterapia și antiretroviralele.

Cu toate acestea, nu încerca să te autodiagnostichezi. Medicul îți va analiza istoricul medical și simptomele, va efectua un examen clinic, apoi va interpreta întregul buletin de analize pentru a stabili cu certitudine diagnosticul.

Alimente care pot crește hemoglobina

În cazul în care hemoglobina este redusă în contextul anemiei feriprive, o alimentație bogată în fier poate determina creșterea nivelului hemoglobinei, arată VeryWellHealth. De asemenea, medicul îți poate prescrie un supliment alimentar cu fier.

Alimente bogate în fier

Bineînțeles, este recomandat să crești consumul de alimente bogate în fier. În funcție de sursa alimentară în care se găsește, fierul poate fi de două tipuri:

Fier heminic – se găsește exclusiv în sursele alimentare animale (carne roșie de vită, porc, miel, carne albă de pasăre, pește, ouă, fructe de mare, organe de animale, cum ar fi ficat). Acestea sunt, de asemenea, surse importante de vitamina B12;

Fier non-heminic – se găsește în alimentele vegetale, cum ar fi vegetale cu frunze verzi (spanac, kale), leguminoase boabe (linte, năut, fasole, soia, tofu), nuci, alune semințe (cum ar fi de chia), cereale integrale. Acestea sunt, în același timp, surse de B9 (acid folic).

Vitamina C – un ajutor în absorbția fierului

Biodisponibilitatea fierului este crescută semnificativ de prezența vitaminei C. Astfel, chiar și fierul din vegetale, cel non-heminic, poate fi absorbit cu succes, relatează nutriționistul-dietetician autorizat Devon Peart pentru Cleveland Clinic în articolul „Should You Take Iron With Vitamin C?”.

Prin urmare, suplimentul cu vitamina C sau alimentele bogate în vitamina C trebuie consumate la aceeași masă cu sursele de fier. Vitamina C se găsește în special în:

Citrice (spre exemplu, poți asocia un suc de portocale sau o limonadă la masă);

Legume cu frunze verde închis, cum ar fi kale (poți consuma o salată de legume verzi la masă) – acestea sunt, de asemenea, surse de fier;

Căpșuni, afine, zmeură, coacăze;

Ardei gras;

Crucifere;

Roșii;

Cartofi albi;

Kiwi.

Pe de altă parte, deși nu conțin vitamina C, carnea și peștele pot crea mediul acid necesar absorbției fierului din vegetale, prezintă nutriționistul-dietetician autorizat Verena Tan în articolul „How to Increase the Absorption of Iron from Foods”. Prin urmare, pe lângă faptul că aceste alimente sunt surse optime de fier heminic, optimizează și aborbția fierului non-heminic din legume.

De aceea, este important să asociezi legume la fiecare masă, inclusiv la cele care conțin carne/pește.

Alimente și băuturi care pot inhiba absorbția fierului

Unele alimente conțin așa-numiții „antinutrienți” care inhibă absorbția unor substanțe nutritive.

Potrivit nutriționistului-dietetician autorizat Verena Tan în articolul „How to Increase the Absorption of Iron from Foods”, alimentele care pot scădea absorbția fierului sunt:

Cele bogate în fitați

În această categorie sunt incluse cerealele, nucile, semințele, soia și alte leguminoase boabe (cum ar fi fasole sau năut). În același timp, unele dintre acestea sunt surse de fier.

Există, însă, măsuri prin care poți reduce cantitatea de fitați din aceste alimente, pentru a facilita absorbția fierului.

Fitații din cereale și leguminoase boabe sunt inactivați prin preparare termică. Cerealele consumate fără a le prepara termic, cum ar fi fulgii de ovăz, trebuie hidratate în apă în prealabil. De asemenea, se recomandă să lași la înmuiat în apă fasolea și alte leguminoase boabe, timp de câteva ore înainte de a le găti.

Nucile și semințele pot fi, lăsate, de asemenea, la hidratat în apă înainte de consum.

Cele bogate în calciu, în special lactatele

Astfel, nu se recomandă consumul lactatelor împreună cu alimentele bogate în fier sau în același timp cu suplimentele pe bază de fier.

Cele bogate în polifenoli, în special ceaiul verde și cafeaua

De aceea, aceste băuturi nu trebuie consumate odată cu mesele bogate în fier sau cu suplimentele alimentare care conțin fier.

Așadar, asigură-te că menții o alimentație cât mai variată, fără restricții, cu porții moderate, pentru a gestiona cu succes anemia prin deficit de fier. Consecutiv, nivelul hemoglobinei se va normaliza.

