Este a treia săptămână de creştere a numărului cazurilor de Covid-19. În perioada 20-26 iunie au fost înregistrate 3.974 de noi cazuri de infectări.

Comparativ, în perioada 13-19 iunie au fost raportate 2.609 infectări. Specialiştii recomandă cetățenilor să fie prudenți şi să poarte mască în spaţii închise.

Săptămâna trecută erau internate în spitale pe secţiile de profil 638 de persoane, faţă de 438 în săptămâna precedentă. Numărul copiilor internaţi în spitale a fost şi el mai mare cu 20 faţă de perioada 13-19 iunie.

La Institutul Matei Balş sunt internate 100 de persoane infectate cu Covid-19.

„Este o creştere care se vede de câteva săptămâni încoace, discutam şi spuneam despre posibilitatea ca această conveţuire cu virusul să însemne şi o creştere a numărului de infecţii. Din fericire, nu sunt multe cazuri severe, nu sunt pacienţi cu insuficienţă respiratorie, nu sunt situaţiile grele de dinainte, de la începutul pandemiei, când paturile de terapie intensivă erau toate ocupate, nu se întâmplă aşa, dar totuşi este o creştere şi cred că trebuie să existe prudenţă, ne uităm în jurul nostru şi vedem că destul de mulţi sunt infectaţi chiar dacă fac în general forme auto-limitante, chiar dacă nu au probleme majore, totuşi în continuare oamenii vulnerabili au un risc să prezinte şi complicaţii, deci aş fi atent cu privire la risc”, a spus medicul Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balş, conform news.ro.

Prof. Dr. Emilian Popovici, Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, spune că eventualele măsuri de prevenţie care ar putea fi luate spre toamnă, atunci când se redeschid şcolile, ar trebui stabilite în funcţie de evoluţia sub-variantelor SARS-CoV-2.

„Am urmărit indicatorii şi nu am observat vreo modificare semnificativă la cazurile internate în terapie intensivă şi nici, pe cale de consecinţă, a numărului de decese. Ce am observat, că majoritatea cazurilor internate în terapie intensivă şi decese se înregistrează la persoanele nevaccinate, asta îmi arată că deocamdată cel puţin vaccinurile îşi păstrează protecţia faţă de formele grave şi faţă de decese, acesta este un lucru pozitiv. Se va vedea cum vor evolua variantele BA4, BA5 în perioada următoare, ele sigur că, dacă respectă tendinţa cu care ne-am obişnuit, fiind mai transmisibile, vor deveni treptat dominante şi atunci sigur că datele problemei la un moment dat se pot schimba, sperăm nu în numărul de forme grave şi decese. Uitându-ne ce se întâmplă în ţările în care aceste subvariante tind să devină dominante, am observat că numărul de decese şi de forme grave nu a crescut atât de semnificativ încât să determine acele ţări să-şi modifice măsurile.Dar lucrurile se pot schimba de la o perioadă la alta în funcţie de ce surprize ne mai rezervă acest virus”, a explicat Prof. Dr. Emilian Popovici.

În perioada 20-26 iunie au fost înregistrate 3.974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV- 2. 638 de oameni sunt internaţi pe secţiile spitalelor, iar la ATI sunt internaţi 58 de pacienţi. Din totalul pacienţilor internaţi, 78 sunt minori, dintre care 1 este internat la ATI. Pentru această perioadă au fost raportate către INSP şi 13 decese.

Asta în timp ce în perioada precedentă, 13-19 iunie, au fost înregistrate 2609 de cazuri noi de persoane infectate. Numărul celor internaţi pe secţii în acea perioadă era de 438, iar la ATI erau internate 46 de persoane. Din totalul celor internaţi, 48 erau minori şi niciunul nu era internat pe secţia de ATI. Au fost raportate în această perioadă 12 decese.