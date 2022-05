Este vorba despre un bloc aflat în centrul distracției din Mamaia, în cea mai exclusivistă zonă de pe litoralul românesc, la câțiva pași de plajă, situat chiar între cluburile din nordul acestei stațiuni.

Facebook/marinatower

În ”blocul milionarilor” ar mai avea apartament și familia sportivei Simona Halep, dar umblă vorba că și cântăreața Delia ar fi investit acolo.

”Pare că am venit să mă distrez și că beau alcool, nu e adevărat, e niște suc. Adevărul e că am venit aici pentru că chiar astăzi am semnat, am cumpărat 3 apartamente aici, într-un bloc care este între cluburi. Etajul 10 din 15, am luat 3 apartamente și am venit să semnez. Deci eu, practic, sunt la muncă.” - a declarat Maticiuc pentru Pro TV.

Pro TV

De 1 Mai, Codin nu putea să rateze distracția din Mamaia, unde forfota a început încă de vineri, 30 aprilie, în jurul prânzului, când parcările cluburilor exclusiviste au devenit neîncăpătoare pentru sutele de mașini. Startul distracției s-a dat la amiază.

Codin Maticiuc: „Eu sunt fan 1 Mai, mi se pare o tradiție extraordinara a noastră, vin în fiecare an. Cred că în 21-22 de ani am ratat unul, nu aveam ce să fac, eram în Miami. Sunt înnebunit după chestia asta.”