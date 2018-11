Viorica Dăncilă s-a declarat "dezamăgită şi revoltată" de concluziile raportului MCV

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat "revoltată şi dezamăgită" de concluziile raportului MCV al Comisiei Europene privind România pe motiv că argumentele Guvernului României nu ar fi fost luate în seamă la elaborarea documentului, relatează Agerpres.

"Sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e drept, nu e corect, câtă vreme argumentele României nu sunt luate în consideraţie şi obiectivele MCV-ului sunt mereu mişcătoare, tocmai pentru a nu fi îndeplinite. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenţia Parlamentului European şi a domnului prim-vicepreşedinte Frans Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate să spună că nu le ştie şi mă refer la protocoale. Sunt revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă ţară europeană", a declarat Viorica Dăncilă marţi seară, citată de Agerpres, întrebată despre cel mai recent raport al CE referitor la MCV privind România.

Premierul a adăugat că în calitatea pe care o deţine nu poate accepta, sub nicio formă, "acea recomandare imperativă prin care, într-un document oficial al Comisiei Europene, ni se spune să suspendăm imediat legile votate de Parlamentul României şi validate de Curtea Constituţională".

"O astfel de solicitare cred că este o ingerinţă gravă în ordinea constituţională a unui stat membru şi, în acelaşi timp, o încălcare a Tratatului european. Este de asemenea inadmisibil să ni se ceară suspendarea imediată a procedurilor de revocare sau de numire a unor procurori-şefi, pentru că e o intervenţie brutală în chestiuni care ţin exclusiv de suveranitatea României. Atât timp cât respectăm legile ţării, atât timp cât respectăm Constituţia României, construită în acord cu principiile UE, nimeni nu are dreptul să intervină în procedurile interne privind numirile din sistemul justiţiei. De asemenea, nu este corect să ni se spună să reluăm proceduri de revocare sau de numire a unor procurori, când în Germania, de exemplu, procurorul general a fost demis într-o singură zi pentru că l-a acuzat pe ministrul Justiţiei că nu respectă independenţa justiţiei. Faţă de Germania nu avem nicio rezoluţie în Parlamentul European, nu avem rapoarte MCV şi atunci ne întrebăm: de ce asemenea diferenţă?", a mai spus Viorica Dăncilă.

Premierul s-a referit şi la cele 18 întrebări pe care le-a primit de la prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, privind legile justiţiei şi codurile penale.

"I-am răspuns cu bună-credinţă, având convingerea că se doreşte o clarificare după propaganda toxică pe care au făcut-o unii la Bruxelles. I-am oferit argumente juridice. Nu am văzut nici măcar unul dintre aceste argumente să fie reflectat în raportul MCV şi îmi pun în mod firesc întrebarea: care a fost rostul celor 18 întrebări primite de la domnul prim-vicepreşedinte Timmermans? De ce întrebi pe cineva dacă nu te interesează ceea ce răspunde? Eu nu cer decât respect pentru România, tratament egal pentru România în Europa, cer egalitate în drepturi şi tratament pentru cetăţenii români faţă de ceilalţi cetăţeni europeni. Cred că nu mai putem accepta ca românii să fie certaţi pentru ceea ce se face peste tot în Europa sau să ni se ceară lucruri pe care nu le face nimeni în Europa. Eu cred că aşa trebuie tratată România şi vreau să menţionez, încă o dată, că sunt revoltată, sunt dezamăgită şi nu cred că nu trebuia să se aibă în vedere şi poziţia oficială a Guvernului României", a completat premierul.

Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).

"Evoluţiile din ultimele 12 luni din România pun sub semnul întrebării sau dau înapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeană a venit cu opt noi recomandări în cadrul raportului MCV pentru România", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepreşedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.

