Viorica Dăncilă, la mitingul PSD de la Galați: "La summitul de la Sibiu am văzut doar poze"

Premierul Viorica Dăncilă a criticat din nou, sâmbătă, la Galați, rezultatele summitului de la Sibiu, spunând că a văzut doar poze și le-a propus participanților la miting o "Declaraţie de la Galaţi".

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că președintele Klaus Iohannis nu a discutat despre ridicarea MCV și intrarea în Schengen în timpul summitului de la Sibiu, de unde premierul spune că a văzut doar poze.

"Am cerut preşedintelui României ca la summit-ul de la Sibiu să ceară ridicarea MCV, intrarea în Schengen, pentru ca noi românii să fim trataţi cu demnitate în UE, să stăm la masa deciziilor. Nu am văzut acest lucru, am văzut doar poze. Dar care este rezultatul acestui summit ? Cum ne regăsim noi în rezultatul summitului de la Sibiu? Cum ne sunt reprezentate interesele românilor? De aceea (...) scriem aici declaraţia de la Galaţi. În această declaraţie vom susţine cu tărie că nu mai acceptăm niciodată ca părinţii şi bunicii să fie umiliţi, să li se taie pensiile şi salariile, că nu mai acceptăm niciodată să se închidă spitale şi şcoli, să nu mai acceptăm ca românii să nu fie respectaţi, că nu mai acceptăm niciodată ura şi dezbinarea, că vrem o Românie unită, vrem ca noi cetăţenii să ne creionăm propriul destin", a afirmat Dăncilă, informează Agerpres.

De asemenea, ea a arătat că a mers în ţară în ultimele săptămâni pentru a vedea rezultatele aplicării programului de guvernare şi a subliniat că prevederile acestui program al PSD au fost făcute în interesul românilor, pentru creşterea nivelului de trai al acestora.

Premierul Dăncilă a arătat că lista de candidaţi pentru europarlamentare a PSD conţine "oameni patrioţi", care vor apăra interesele României în Europa. Totodată, ea a mai promis că va continua să apere cu demnitate interesele ţării noastre în interiorul UE.

