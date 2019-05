Miting PSD la Galați. Viorica Dăncilă, atac la Iohannis: De la Sibiu am văzut doar poze

PSD organizează un nou nou miting la Galați, unde social-democrații vor să adune 30.000 de participanți.

Mitingul a început la ora 11:00, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor. La manifestație participă liderul PSD Liviu Dragnea, dar și candidați la alegerile europarlamentare. UrmărIți AICI IMAGINI LIVE

LIVE TEXT cu momentele importante ale manifestării:

UPDATE 11:20 Rovana Plumb a luat cuvântul la miting și a lansat atacuri la adresa PNL și USR.

Principalele declarații ale Rovanei Plumb:

- Voi sunteți forța PSD. Datorită vouă și a milioane de români, PSD a avut forța și priceperea de a duce România în NATO și Uniunea Europeană.

- PSD reprezintă cel mai bine interesele României oriunde, în Europa și în lume. PSD are cel mai bun program de guvernare din ultimii 30 de ani datorită unui lider cu viziune, un om care-și iubește țara, țara lui, Liviu Dragnea, președintele PSD.

- Noi, după doi ani de guvernare cu președintele Liviu Dragnea am dus România pe primele locuri la creștere economică.

- România a devenit grânarul Europei. După doi ani de guvernare cu Liviu Dragnea, PSD a ajuns în media europeană la absorbția de fonduri europene.

- Vrem ca românii să aibă salarii europene. PSD niciodată niciodată nu va desființa salariul minim pe economie, așa cum vor să facă PNL-iștii și USR-iștii.

- Din cauza PNL și USR România nu este tratată egal între țările europene.

UPDATE 11:10 Premierul Viorica Dăncilă participă la mitingul de la Galați.

Sinteza declarațiilor făcute de Viorica Dăncilă:

- Singura dezvoltare, singurele proiecte vin de la PSD.

- Am construit împreună PSD, am pus temelia unei dezvoltări. Trebuie să continuăm, să nu-i lăsăm pe alții să dărâme ce am construit.

- Am cerut președintelui Iohannis ca la summitul de la Sibiu să ceară intrarea în Schengen... nu am văzut acest lucru, am văzut doar poze.

- Noi venim cu proiecte, venim cu realizări. Alții vin cu jigniri, vin cu urlete și cu țipete. Acest lucru arată că atunci când nu ai ce să le spui românilor, vii și țipi, jignești. Românii nu vor acest lucru.

- Aceasta e România adevărată, nu cea pe care vor să o zugrăvească cei care prin violență și vorbe urâte contribuie la stricarea imaginii României.

- Am venit la Iași, am venit la Galați, la Botoșani, am mers în Ardeal, pentru că cred că suntem într-un moment important. Votați candidații PSD la alegerile din 26 mai.

UPDATE 11:07 Dan Nica a spus pe scena de la Galați că îi este rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis pentru că nu a ridicat problema Spațiului Schengen la Summitul de la Sibiu.

UPDATE 11:05 Câteva sute de gălățeni strigă ”Hoții”, în apropierea pieței în care este organizat mitingul.

Potrivit corespondentului Știrilor Pro TV, oamenii au aruncat cu hârtie igienică.

UPDATE 11:00 Mitingul a început. Liviu Dragnea a făcut o baie de mulțime între susținători. Președintele PSD a venit la Galați împreună Eugen Teodorovici, Dan Nica, Carmen Dan și Lia Olguța Vasilescu.

Gălățenii au anunțat că vor organiza o contra-manifestație, așa cum s-a întâmplat la Iași, de joi.

”O să fie ca la Iaşi. Dacă vor bâlci, bâlci să fie! O să fim şi noi acolo. Ar fi chiar păcat să să îi lăsăm singuri. O să ne spunem durerea, o să ne vărsăm năduful, o să strigăm şi o să dovedim că Galaţiul nu e moşia hoţilor PSD-işti”, potrivit mesajului publicat pe pagina de Facebook a evenimentului.

