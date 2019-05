Reacția unui ieşean participant la mitingul anti-PSD: ”În imagine, umilinţa supremă”

Facebook.com

Un ieșean care a protestat joi faţă de liderii PSD adunaţi la mitingul electoral din inima Moldovei a publicat pe Facebook un mesaj care s-a viralizat.

Ieșeanul a fost impresionat de un bărbat, participant la mitingul PSD, căruia i s-au aruncat bancnote de 1 leu în dispreț de către contra manifestanți iar acesta i-a cules.

”Impresii după evenimentele de la Iaşi

Partea I - Despre susţinătorii PSD: imaginea umilinţei

N-am văzut în viaţa mea atâta sărăcie adunată la un loc. Ştim cu toţii că în satul românesc se trăieşte ca în Evul Mediu, probabil fiecare dintre noi are câte o rudă la ţară, dar când vezi 20.000 de oameni amărâţi, abia atunci realizezi grozăvia, mizeria în care este ţinută toată această suflare de oameni. Pur şi simplu îţi vine să plângi. M-a sunat băiatul cel mare în timpul mitingului, nu înţelegea ce se întâmplă, ce-i cu oamenii ăştia amărâţi care circulau acum în acelaşi autobuz cu el, de unde sunt, de unde au apărut?

Mulţi dintre oamenii pe care i-am întâlnit nici nu ştiau de ce au venit la Iaşi, unii dintre ei nu mai ieşiseră din satul lor de ani de zile. Pentru mulţi excursia la Iaşi e ceea ce pentru noi, cealaltă Românie, e un city-break la Paris sau Viena. Alţii îşi făceau cruce când aflau ca o bere la jumătate poate să coste peste 10 lei.

Oameni necăjiţi, pricăjiţi, pe care Liviu Dragnea i-a cărat la Iaşi ca să-şi satisfacă orgoliul. Oameni pentru care sărăcia a devenit o stare de normalitate iar când PSD le da 10 lei în plus sau o găleată şi o mătură, vin la vot. Şi fac asta pentru că nimeni altcineva în afară de PSD nu le propune o alternativă. Nu cred că există niciun program coerent de dialog cu satul românesc. Noi, ceilalţi, îi dispreţuim sau, în cel mai bun caz, îi ignorăm. E o greşeală, cred, care ne costă enorm la fiecare ciclu electoral.

Oamenii ăştia au fost ieri umiliţi o dată în plus. Şi eu am participat la această umilire, nu sunt foarte mândru de asta. I-am huiduit, am urlat la ei, le-am strigat "ruşine". Meritau asta? Greu de spus. Îi vedeam cum merg, unii cu capul în pământ, alţii speriaţi iar cei mai mulţi pur şi simplu nu înţelegeau ce se întâmplă, de ce ţipă lumea la ei în halul ăsta.

În imagine, umilinţă supremă: România inteligenta aruncă în dispreţ bani României proaste şi needucate, iar acesta din urmă îi culege de pe jos.” este masajul publicat de ieșean pe Facebook.

