Viorica Dăncilă: "Domnul Tudorel Toader, în urma evaluării, are o activitate bună"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că, în urma evaluării activităţii Ministerului Justiţiei, a considerat că Tudorel Toader trebuie să rămână în Executiv.

"În urma evaluării am considerat că domnul Tudorel Toader trebuie să rămână în Executiv. S-a făcut o evaluare a activităţii. Evaluarea este pozitivă. Eu nu cred că trebuie să schimbăm o persoană pentru că îi place sau nu-i place cuiva. Pentru mine, aşa cum am spus, importantă este activitatea fiecărui ministru şi domnul Tudorel Toader, în urma evaluării, are o activitate bună", a explicat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, relatează Agerpres.

Viorica Dăncilă a fost rugată să precizeze ce anume a îndeplinit ministrul Justiţiei din programul de guvernare, moment în care a intervenit preşedintele PSD, Liviu Dragnea: "Acum - mă scuzaţi, doamna prim-ministru - să înţeleg că întrebaţi despre fiecare ministru care rămâne în Guvern? Vorbea cineva, acum o săptămână sau câteva zile, despre un test grilă".

"Ne daţi teste grilă? Câte a îndeplinit X, câte a îndeplinit Y? Eu cred că doamna premier v-a răspuns", a afirmat Liviu Dragnea.

