Zi decisivă în PSD. Gabriela Firea, dar şi mai mulţi miniştri, pe lista celor vizaţi

Comitetul Executiv al PSD se reunește, luni, de la ora 11.00, la Palatul Parlamentului. Social-democrații ar urma să discute despre remanierea unor miniștri PSD.

La finalul şedinţei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie, legat de remaniere, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că va prezenta o evaluare generală asupra activităţii Guvernului, dar şi o evaluare pe fiecare minister în parte, pornind de la obiectivele programului de guvernare, informează Agerpres.

„În şedinţa Comitetului Executiv vin cu o evaluare pe fiecare minister în parte. (...) Am ţinut cont de toate punctele din programul de guvernare şi o să vin cu o evaluare generală asupra guvernării şi cu o evaluare pe fiecare minister în parte, pornind de la lucrurile asumate", a afirmat Dăncilă.

Ar putea fi anunţat un nou ministru al justiţiei, posibil deputatul Eugen Nicolicea, potrivit unor surse din interiorul partidului, dar şi alţi miniştri pentru transporturi, economie şi turism.

Totodată, pe ordinea de zi a Comitetului Executiv al social-democraţilor ar urma să se afle şi discutarea situaţiei primarului general, Gabriela Firea. Deranjaţi de atacurile ei, membrii PSD vor ca la următoarea şedinţă să o sancţioneze şi să o retragă de la şefia organizaţiei PSD Bucureşti, unde este preşedinte interimar.

Întrebat de presă la finalul BP al PSD din 13 noiembrie dacă în Comitetul Executiv de săptămâna viitoare se va discuta situaţia primarului general, Gabriela Firea, Dragnea a răspuns: „Pe teste grilă?" El a replicat astfel la faptul că Firea declarase anterior că a existat varianta ca în CExN-ul unde se va discuta tema remanierii guvernamentale, membrii forului de conducere al PSD să aprecieze activitatea miniştrilor social-democraţi prin răspunsuri la teste grilă pregătite în acest sens.

Reporterul i-a replicat liderului PSD că altele ar putea fi acuzaţiile în CExN la adresa Gabrielei Firea după ce aceasta a spus despre Dragnea că nu are "bărbăţie politică să recunoască faptul că a discutat cu primarii de Sectoare despre desfiinţarea Primăriei Generale".

Liviu Dragnea a spus: „Discutăm în CExN".

Fiind întrebat în continuare dacă se impune excluderea Gabrielei Firea din partid, preşedintele PSD a spus: „Doamne fereşte! Cum să piardă partidul un asemenea om! Eu nu susţin aşa...". "Iar în legătură cu bărbăţia, să stea liniştită, am suficientă bărbăţie!", a mai afirmat Dragnea.

Pe 15 noiembrie, reprezentanţii PSD Spania au solicitat demisia Gabrielei Firea din funcţiile pe care le deţine în partid, acuzând faptul că primarul general al Capitalei, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o recent la Madrid, nu şi-a alocat timp pentru discuţii cu membrii comunităţii româneşti din această ţară.

Vineri, pe 16 noiembrie, la Parlament, Gabriela Firea a declarat că la următoarea şedinţă a CExN al PSD îşi „aşteaptă sentinţa", aceea de a fi lăsată fără funcţiile politice.

„Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea.

Totodată, primarul general al Capitalei a menţionat că este convinsă că viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD va fi convocată atunci când vor exista voturile necesare îndepărtării sale.

„Acum sunt convinsă că nu va convoca CEx-ul decât atunci când va avea cu siguranţă voturile necesare îndepărtării Gabrielei Firea. Este chiar hilar unde a ajuns PSD, să nu mai suporte actualul preşedinte nicio replică, niciun cuvânt, niciun proiect din partea niciunui coleg", a declarat edilul.

Întrebată despre organizaţia PSD din Spania, care ar contesta-o, Firea a răspuns că reprezentanţii acesteia „probabil au fost sunaţi de la Bucureşti".

