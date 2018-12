Viorica Dăncilă, de Ziua Națională: „Orgoliile politice şi interesele personale nu au ce căuta”

Pro TV

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit sâmbătă, cu prilejul Zilei Naționale, despre „ogoliile politice și interesele personale”, făcând apel la „pace și unitate.”

„Sărbătorim astăzi Ziua Naţională, în An Centenar, cu gândul la unitatea celor care acum o sută de ani au crezut în viitorul României şi la datoria sacră pe care o avem de a ne inspira din acest ideal împlinit al înaintaşilor noştri. Le adresez cu acest prilej tuturor românilor un mesaj de pace şi de unitate. Am încredere că societatea românească are în continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru şi înţelepciune politică, astfel încât să promovăm interesul nostru comun ca naţiune europeană. Să intrăm în al doilea secol de existenţă a României moderne repetând exemplul părinţilor Marii Uniri, pentru a duce la bun sfârşit proiectele strategice pe care ni le-am propus pentru România. Să nu le mai întrerupem pentru că le-au început ceilalţi! Orgoliile politice şi interesele personale nu au ce căuta pe acest drum", a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea a făcut referire în mesajul transmis şi la faptul că românii îşi doresc o ţară „prosperă" şi „ataşată valorilor europene".

„Faptul că toţi ne dorim să trăim într-o Românie prosperă, ataşată valorilor europene şi care să îşi păstreze identitatea naţională, reprezintă cel mai bun argument pentru a ne uni eforturile în interesul cetăţenilor şi al nostru, ca naţiune. Celebra deviză 'prin noi înşine', pusă de Brătieni pe frontispiciul Marii Uniri trebuie să îşi găsească un corespondent şi în actualitatea noastră, iar asta nu ne face mai puţin pro-europeni", a mai spus Dăncilă.

Premierul şi-a exprimat, totodată, încrederea în „consens, echilibru şi cooperare".

„Diferenţele de opinie nu trebuie să ne plaseze pe poziţii adverse. Fiecare are dreptul la propria opinie. Putem dezbate, putem negocia, există pârghii legislative şi instituţionale care funcţionează şi care trebuie respectate. Sunt momente în care este nevoie de pace politică şi adresez un apel în acest sens clasei politice. Ca români, când vorbim despre România, indiferent de calităţile oficiale pe care le avem, trebuie să dăm dovadă de echilibru în declaraţii şi să lăsăm deoparte mizele electorale sau politice", a mai transmis premierul.

Totodată, ea a făcut un apel la unitate şi din perspectiva preluării de căre ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului UE.

„Să fim uniţi în perspectiva apropiatului mandat al României la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, în care ne revine rolul de mediator imparţial. Să arătăm că ţara noastră este pregătită să-şi îndeplinească demn această înaltă responsabilitate! Să ne unim eforturile pentru ca evoluţia economică a României să permită trecerea la moneda euro în anul 2024. Să fim uniţi pentru ca admiterea României în spaţiul Schengen să fie decisă doar pe baza criteriilor tehnice obligatorii. Acestea sunt principalele motive care ar trebui să ne unească. La 100 de ani de la Marea Unire, avem cel puţin 100 de motive să acţionăm ca o naţiune demnă şi puternică: frumuseţea naturală a României, istoria, resursele naturale, tradiţiile, oameni de cultură, oameni de ştiinţă, mari personalităţi politice şi sportivi care au făcut cunoscut numele României în întreaga lume. Şi, mai presus de toate, avem responsabilitatea viitorului nostru şi al generaţiilor viitoare. Prin dialog şi deschidere, putem să construim o Românie puternică pentru sute de ani de acum înainte. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!", a conchis Dăncilă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer