Dragnea, mesaj de Ziua Națională: „Avem nevoie de înţelepciunea de acum 100 de ani”

Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a afirmat sâmbătă că, la un secol de la Marea Unire, românii au nevoie „de curaj, de patriotism, de inimă și de minte.”

„La un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire mai mult ca niciodată. Are nevoie de curaj, de patriotism, de inimă şi de minte. Are nevoie de înţelepciunea pe care a a avut-o acum 100 de ani. Doar uniţi în jurul obiectivelor comune putem construi o Românie puternică, bogată şi mândră, o ţară europeană ce oferă bunăstare romanilor, un stat drept cu cetăţenii săi şi respectat de partenerii internaţionali, o naţiune capabilă să-şi apere interesele valorile şi credinţele", a spus Dragnea într-un mesaj video postat, sâmbătă, pe Facebook, conform Agerpres.

Mai mult, el i-a îndemnat să ia „în serios" cuvântul „unire".

„Să medităm în aceste zile asupra cuvântului 'unire". Dacă înaintaşii noştri au sacrificat atâtea pentru el, e datoria noastră să-l luăm în serios. La mulţi ani România, la mulţi ani tuturor românilor oriunde s-ar afla", a adăugat Dragnea.

Şeful Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat joi prin biroul de presă că medicul personal i-a recomandat să nu stea în frig „atâtea ore", pentru că este răcit.

„Pe data de 1 decembrie, domnul președinte Liviu Dragnea nu va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Naționale a României. (Medicul nu-i recomandă sa stea în frig atâtea ore)”, potrivit unui mesaj transmis de consilierii președintelui Camerei Deputaților.

