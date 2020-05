Victor Ponta: ”90% dintre parlamentari habar nu au ce înseamnă starea de alertă”

Victor Ponta susține că 90% dintre parlamentari habar nu au ce înseamnă, de fapt, starea de alertă care a intrat vineri în vigoare și au votat-o ”cum a zis partidul”. Potrivit acestuia, legea nu poate fi înțeleasă ”nici dacă ești Einstein”.

Liderul Pro România spune că legea prin care s-a instituit starea de alertă a fost făcută peste noapte și ”este atât de complicate încât nu o înțelege nimeni”, scrie Replica de Constanța.

„Eu am făcut ceva. Am votat împotriva acestei legi. Nu doar am stat să critic că nu este bună legea. Am încercat să conving și alți parlamentari să voteze împotrivă, spunându-le cumva cu alte cuvinte că această lege nu îi ajută deloc pe oameni. Mă refer la starea de alertă. Este atât de complicată încât nu o înțelege nimeni”, a declarat Ponta.

Acesta pariază că 90% dintre parlamentari habar nu au ce înseamnă starea de alertă și că ”nici dacă ești Einstein” nu poți să înțelegi atâtea sute de amendamente.

Ponta: ”Nu am înțeles-o noi, parlamentarii”

”Nu am înțeles-o noi, parlamentarii. Vreau să facem un pariu și îl câștig sigur. 90% dintre parlamentari habar nu au ce prevede legea. Au votat-o cum a zis partidul. Dacă veți chema parlamentarii de Constanța, care au votat legea și îi întrebați toate prevederile o să vă spună: „nu le știm, domnule!”. Legea a venit luni, făcută peste noapte. La Senat s-au făcut vreo 100 de amendamente, iar la Camera Deputaților s-au făcut 300 de amendamente. Nici dacă ești Einstein nu poți să înțelegi 400 de amendamente. Dacă nu le înțelege deputatul care le-a votat, atunci cum le impunem noi asupra omului, care nu este nici deputat, nici jurist și îi mai dăm și sancțiuni”, a mai spus Victor Ponta.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a instaurat, începând cu data de 15 mai, stare de alertă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile.