Vicepremierul Paul Stănescu: ”Am împlinit 68. Deci nu mi-e frică de nimeni”

Inquam

Vicepremierul Paul Stănescu susține că nu îi este teamă că ar putea fi dat afară din PSD, după ce a semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea, alături de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

Întrebat de jurnaliști dacă îi este frică de faptul că ar putea rămâne fără carnetul de partid, Stănescu a dat asigurări de mai multe ori că nu îi este teamă de nimic.

”N-am făcut niciun pas înapoi, eu nu fac pas înapoi. Ceea ce afirm, afirm cu toată convingerea mea și sigur că îmi mențin ceea ce am spus.

V-am spus, nu mi-e frică de nimeni. Nu știți câți ani am eu. Am împlinit 68. Deci nu mi-e frică de nimeni, eu tot timpul ce am avut am spus public, pentru că n-am nimic în spate să-mi fie teamă și eu de fiecare dată ce am crezut eu că e bine pentru România și pentru partid de fiecare dată am spus lucrurile cu foarte mult curaj.

Și chiar nu mi-e frică de nimeni. Și așa că, din partid, chiar dacă îmi ia cineva carnetul de partid, eu prin structura mea rămân tot un om de stânga, tot un membru al Partidului Social Democrat, dacă pot spune așa”. - a spus vicepremierul.

De asemenea, Paul Stănescu susține că, în prezent, atmosfera în PSD ”este bună”.

”E bună. E bună. Noi, deocamdată, așa cum am spus, toți colegii mei care au semnat acel document, nu e o scrisoare, sigur, forma e discutabilă, noi vom rămâne cu toții în partid și tot ce am spus în programul de guvernare vom respecta cu toții, adică n-avem o problemă în acest sens.

Să nu insinueze cineva, nici să nu îndrăznească lucrul ăsta, că vezi Doamne noi nu susținem tot programul de guvernare și nu vom vota așa cum am mers în campania electorală.” - a dat asigurări vicepremierul.

Trei lideri ai PSD - Paul Stănescu, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu - au semnat, în numele unui comitet de iniţiativă, o scrisoare prin care au solicitat demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD şi de la conducerea Camerei Deputaţilor.

Semnatarii au susţinut că situaţia juridică “vulnerabilă” a lui Liviu Dragnea “a devenit vulnerabilitatea majoră a partidului”.

Semnatarii scrisorii au mai spus că este de datoria lor “de oameni politici responsabili” să analizeze această situaţie şi să decidă care sunt măsurile necesare pentru oprirea acestei tendinţe, dar şi să consolideze structurile partidului pentru a rămâne principala forţă politică a ţării, capabilă să câştige alegerile europarlamentare şi prezidenţiale din 2019 şi pe cele locale şi parlamentare din 2020.

