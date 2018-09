Firea: Au fost 25 de semnături pe scrisoarea despre PSD, la ședință au rămas 11

Inquam

Vicepreşedintele social-democrat Gabriela Firea susține că au existat 25 de semnături pe declaraţia comună privind starea PSD, însă în şedinţa de vineri a Comitetului Executiv doar 11 persoane şi-au menţinut susținerea.

"Au fost 25 de semnături pe declaraţia comună privind starea PSD.

La întâlnirea de dimineaţă, dinaintea CEx-ului, am fost 17, în şedinţă am rămas 11, pentru că a fost şi o abţinere. Cred că trebuie să îi întrebaţi pe dumnealor de ce au renunţat la ceea s-a stabilit de comun de acord. Eu cred că înainte de orice trebuie să fim demni şi eu sunt convinsă că şi domnul preşedinte Dragnea a apreciat demnitatea celor care au dus demersul până la capăt şi nu cred că a avut o impresie foarte bună faţă de cei care, din diferite motive, până la urmă nu au mai susţinut cu fermitate ceea ce clamaseră anterior în declaraţii publice sau prin gestul de a semna un astfel de document", a precizat Firea, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

Întrebată cum au fost convinşi colegii ei să se răzgândească, Firea a declarat că nu are dovezi clare, doar informaţii făcute "pe anumite holuri".

"Foarte concret şi cu date, cu sursă verificată din trei locuri, eu nu aş putea să vin cu aceste dovezi, eu pot să spun ceea ce s-a afirmat pe anumite holuri. Pot spune doar că, după acea şedinţă a CEx în care am dezbătut peste opt ore starea Partidului Social Democrat, (...) până la urmă a fost şi acel lucru bun. Ne-am ascultat unii pe alţii. Pentru prima dată nu a mai fost unanimitate şi cred că pentru o formaţiune politică este bine din când în când să nu mai fie unanimitate", a menţionat Firea.

Citește și Planul lui Dragnea după victoria de la CEx. Tudorel Toader e următoarea sa țintă

Ea a mai precizat că întotdeauna îi va comunica mai întâi, în mod direct, preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, părerea despre deciziile luate de acesta, iar, dacă nu va găsi o rezolvare, o va transmite forurilor partidului şi, apoi, cetăţenilor.

"Întotdeauna voi vorbi întâi cu dumnealui, pe urmă voi informa Biroul Permanent şi Comitetul Executiv şi, dacă nu voi găsi o rezolvare, voi comunica cetăţenilor, pentru că în primul rând faţă de ei am o datorie. (...) Dacă pentru delict de opinie poţi fi exclus din PSD, mi-oi duce crucea, dar sper să nu se întâmple aşa ceva şi eu apreciez faptul că toţi colegii mei au considerat că nu se pune problema să fiu exclusă. Eu nu am făcut altceva decât am afirmat, poate, în anumite situaţii, puţin pe o tonalitate mai ridicată sau pătimaşă, dar aşa trebuie să fie politicienii în slujba cetăţenilor, faptul că în paralel cu această luptă extrem de corectă împotriva abuzurilor care s-au petrecut în anii anteriori şi a imixtiunii unor instituţii în actul de justiţie, trebuie să ne ducem la îndeplinire toate angajamentele faţă de cetăţeni, care înseamnă dezvoltarea României: autostrăzi, spitale, o viaţă mai bună", a precizat ea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer