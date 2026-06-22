El a adăugat că România nu mai are nevoie de scandal, ci are nevoie de direcţie.

"Nu mai avem nevoie de dezbinare - avem nevoie de unitate. Nu mai avem nevoie de promisiuni - avem nevoie de rezultate. Peste ani, îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm. Pentru că, astăzi, ţara noastră este în criză şi nu ne mai putem permite niciun moment să o ţinem blocată! Iar, dacă ieşim din sala asta fără Guvern, orice secundă fără Guvern înseamnă dezastru pentru ţară", a spus el.

Premierul desemnat a admis că Guvernul este şi "rezultatul unui compromis politic", dar a subliniat că într-o democraţie matură, compromisul "nu este un semn de slăbiciune" ci dovada responsabilităţii.

"N-am căutat răspunsuri de partid. N-am căutat răspunsuri ideologice. Am căutat răspunsuri bune pentru această ţară. Nu diferenţele dintre noi ne-au adus împreună - ne-a adus obligaţia de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care îşi respectă cuvântul. Avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi uşoare, nu toate reformele vor fi populare - dar sunt convins că avem resursele, energia şi oamenii necesari pentru a reuşi", a adăugat premierul desemnat.

Adrian Veştea şi-a exprimat convingerea că statul român are datoria de a dezvolta programe de sprijin pentru menţinerea identităţii în cazul minorităţilor naţionale, cu accent pe educaţie, cultură şi culte.

"Pentru minorităţile care trăiesc în condiţii cu un grad mare de vulnerabilitate ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire şi dezvoltare comunitară", a susţinut Veştea.

El a subliniat că Guvernul va apăra "cu fermitate" interesele României în negocierile privind viitorul buget european, menţionând că locul ţării noastre este "la masa deciziilor, nu în sala de aşteptare".

De asemenea, a anunţat că va continua eforturile pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi va consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite. Totodată, va continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver.

"Viitorul nostru este ferm ancorat în spaţiul euroatlantic. În domeniul securităţii, vom continua consolidarea capacităţilor de apărare şi vom susţine proiectele care întăresc rolul nostru strategic în regiune, esenţiale pentru securitatea flancului estic al NATO", a precizat Veştea.

El a adăugat că va munci în fiecare zi pentru ca România va redevină locul în care cei plecaţi peste hotare să simtă că merită să se întoarcă.

"România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci şi prin oportunităţile pe care le oferă fiecărui cetăţean. Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult. Vreau să fiu cel care lasă în urmă cele mai multe lucruri făcute", a precizat el.