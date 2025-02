USR, despre intrarea la guvernare după prezidențiale: Există oameni buni în PSD şi PNL alături de care ne putem aşeza la masă

"După 18 mai, bineînţeles ne dorim şi orice partid îşi doreşte să guverneze. Există oameni buni în PSD şi PNL, oameni credibili, alături de care ne putem aşeza la masă şi să trecem România prin perioada asta complicată", a spus Moşteanu, la Parlament, întrebat dacă USR va intra la guvernare după alegerile prezidenţiale, pentru a întări coaliţia cu un alt premier.

Întrebat dacă USR acceptă un premier din partea PSD, Moşteanu a spus: "E o discuţie, în orice coaliţie, când te aşezi la masă, încerci să nu închizi nicio uşă ca să poţi să negociezi şi asta, dacă vreţi, este în ABC-ul negocierii politice".

"Nu pot să zici: ăla nu, ăla da, aia nu, aia da. Haideţi să vedem cum arată. Cu toate sinceritatea, aritmetic, uitându-ne la Parlament, ca să poţi să faci o majoritate pro-europeană, nu o poţi face fără PSD. Aşa arată acum Parlamentul, aşa au votat românii de 1 decembrie, ori fără ei acolo nu iese un guvern sau majoritate pro-europeană. PSD trebuie să fie acolo, e cel mai mare partid, cutuma zice că cel mai mare partid dă premierul, însă nu e nimic bătut în cuie, nu scrie nicăieri în Constituţie. (...) Totul este o negociere politică şi găsim o variantă, suntem gata să găsim o variantă corectă în care USR e un partener corect, am fost întotdeauna un partener corect, avem experienţă de guvernare, putem guverna, însă trebuie să fim trataţi corect şi ştim, ne asumăm că e o perioadă grea în care vor trebui luate nişte măsuri, însă România trebuie să-şi continue parcursul pro-european", a mai spus Moşteanu.

El a reiterat că parlamentarii USR nu susţin moţiunea de cenzură depusă de AUR, S.O.S România şi POT.

"Noi nu votăm acum. Am spus asta, am decis împreună colegii mei şi cu doamna preşedinte Elena Lasconi, cred că de două săptămâni. Ne uităm la tot contextul internaţional, la faptul că România are un preşedinte interimar şi am spus atunci şi spun şi acum: am fi votat dacă am fi înţeles ce se întâmplă de a doua zi după ce Ciolacu pleacă acasă şi în ce măsură se poate pune un nou guvern pro-european, în această perioadă atât de complicată, pentru că avem o responsabilitate pentru fiecare om care îşi vede de treaba lui, munceşte şi plăteşte taxe. Nu putem să aruncăm ţara în haos", a adăugat Ionuţ Moşteanu.

În opinia lui Moşteanu, "Marcel Ciolacu a provocat un dezastru fiscal-bugetar", este "decredibilizat" mai ales de scandalul Nordis şi trebuie să plece, însă cel mai bun moment ar fi fost 18 mai.

"Însă Simion, şi am transmis asta, cei de la AUR, S.O.S. şi POT trag un glonţ politic în aer în momentul ăsta, pentru că până în septembrie nu mai puteam depune moţiune. Le-am spus să aştepte până în mai. N-au vrut să aştepte, poate este tot parte din înţelegerile pe care le are domnul Simion cu domnul Ciolacu, să tragă acest glonţ acum, când nu este oportun, pentru că avem o responsabilitate faţă de ţară şi nu e clar. Dacă ar fi fost clar că există apetitul PSD şi PNL să continue un guvern pro-european fără Ciolacu, am fi mers mai departe, dar nu există şi fără PSD şi PNL moţiunea asta nu trece, să fie foarte clar", a mai spus Moşteanu.

