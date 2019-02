UDMR susține abrogarea OUG 7: ”Această ordonanţă nu are nicio utilitate”

Inquam

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că abrogarea OUG 7/2019 ar fi soluţia ideală.

El a mai spus că această ordonanţă care modifică legile Justiţiei nu are nicio utilitate şi nu este raţională.

"În acest moment, această ordonanţă nu are nicio utilitate, deci nu este raţională această ordonanţă. Eu nu pot să înţeleg de ce a dat domnul Toader această ordonanţă de urgenţă, fiindcă sunt câteva chestiuni care nu numai că ar fi trebuit discutate, dar nu ar fi trebuit modificate din legislaţia adoptată în 2017 şi 2018", a spus Kelemen Hunor, la RFI, potrivit Agerpres.

El a punctat faptul că, atunci când s-au modificat legile Justiţiei, ministrul Tudorel Toader "nu şi-a asumat nimic" şi a lăsat Parlamentul să legifereze.

''Parlamentul se trezeşte acum că tot ce am făcut se modifică şi Parlamentul nu mai are nicio treabă", a adăugat acesta.

În opinia lui Kelemen Hunor, ministrul Tudorel Toader "din acest punct de vedere iarăşi greşeşte".

Preşedintele UDMR a susţinut că nu e bine să se facă schimbări şi MJ să intre în conflict permanent cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar.

"Noi am susţinut că în interiorul CSM-ului, Secţia de procurori şi Secţia de judecători trebuie separate, fiecare merge pe pârtia lui. E un principiu sănătos, un principiu corect. Noi am susţinut vechimea de 18 ani pentru a accede la Înalta Curte şi la Parchetul General. Iarăşi, nu e bine să schimbi, permanent intră în conflict ministerul cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar. Controlul ierarhic trebuie păstrat. Controlul ierarhic într-un sistem cvasimilitarizat, cum e Procuratura, nu merge fără sistem şi fără controlul ierarhic. Deci, din acest punct de vedere mi-e greu să explic ce a vrut domnul ministru Toader şi oricum nu mi se pare că ar fi o consecvenţă. De aceea, noi am susţinut că trebuie amendate, că trebuie modificate aceste articole din ordonanţa de urgenţă", a arătat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă nu ar fi o soluţie mai bună abrogarea integrală a OUG 7, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ.

"Asta ar fi soluţia ideală, dar asta trebuie să facă Guvernul, nu poate să facă Parlamentul. Până când ajunge pe masa Parlamentului trece prea mult timp. Eu am cerut şi o astfel de intervenţie la OUG 114, prorogarea termenului, de exemplu, tot Guvernul poate să facă", a spus liderul Uniunii.

El s-a pronunţat şi împotriva ordonanţelor de urgenţă date pentru sistemul judiciar.

"În principiu, eu nu sunt de acord cu ordonanţe de urgenţă în sistemul judiciar, nu am fost de acord nici când am dat noi, eram la guvernare, dar eu cred că la un moment dat trebui să sistăm ordonanţele de urgenţă, aplicarea, adoptarea ordonanţelor de urgenţă. Fiindcă, ce se întâmplă? Parlamentul poate modifica, va modifica şi ordonanţa 114 şi ordonanţa 7, când vom dezbate, dar dezbaterea urmează, prima dată la Camera Deputaţilor, apoi la Senat sau invers, depinde care este camera decizională. Dar, între timp, ordonanţa de urgenţă îşi face efecte. După aceea, va fi foarte greu să remediem efectele, consecinţele", a explicat Kelemen Hunor.

