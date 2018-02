Tudorel Toader ar urma să discute cu Viorica Dăncilă înainte de ședința de Guvern, despre situația din DNA

Inquam

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se întâlnește joi cu premierul Viorica Dăncilă, înainte de ședința de Guvern, pentru a discuta despre Direcția Națională Anticorupție, în contextul acuzațiilor aduse instituției.

Toader și-a întrerupt vizita oficială în Japonia, pentru a reveni în țară, după ce Viorica Dăncilă a anunțat că îi va cere ministrului să aibă„o declaraţie în ceea ce priveşte decizia" legată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în urma acuzaţiilor aduse instituţiei, informează News.ro.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seară, că va avea o discuţie privind DNA cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, joi, înaintea şedinţei Guvernului, ea evitând să se pronunţe dacă va exista o decizie privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Domnul ministru Toader mâine va fi în ţară şi vom avea o discuţie înaintea şedinţei de Guvern, domnul ministru va vorbi despre argumentele pe care le-a luat în calcul (...) Îi voi solicita domnului Tudorel Toader să aibă o declaraţie în ceea ce priveşte decizia dumnealui după ce vom avea o discuţie DNA", a declarat Dăncilă, care i-a cerut ministrului Justiţiei să îşi întrerupă vizita în Japonia şi să revină în ţară.

Viorica Dăncilă a mai spus că este îngrijorată atunci când vede că „pot fi fabricate probe împotriva unui prim-ministru".

„Nu cred pot eu să spun dacă cineva poate sau nu mai poate conduce DNA. Pentru mine este important ca cetăţenii să aibă încredere în instituţiile statului, să aibă încredere în justiţie. Trebuie să le redăm oamenilor credibilitatea în justiţie. Eu sunt îngrijorată, nu mă simt confortabil cand văd că pot fi făcute probe pentru un prim-ministru", a mai afirmat premierul.

La rândul său, liderul PSD Liviu Dragnea a spus, miercuri, că se aşteaptă ca ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să facă „ce trebuie făcut” în ceea ce priveşte posibila revocare din funcţia de şef DNA a Laurei Codruţa Kovesi.

„Mă aştept să facă ceea ce crede că trebuie făcut, condus de bunul simţ şi de experienţa pe care o are şi de ceea ce se întâmplă în societate şi în justiţie”, a declarat Liviu Dragnea la intrarea în sediul PSD, întrebat dacă se aşteaptă ca ministrul Justiţiei să ceară revocarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi.

Dragnea a spus că Tudorel Toader este unul dintre cei mai îndreptăţiţi să ia o decizie. „Cred că este unul dintre cei mai îndreptăţiţi şi mai formaţi oameni din România în acest moment pentru a lua o decizie argumentată într-un fel sau altul”, a mai spus liderul PSD.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, referindu-se la acuzaţiile vizând DNA, că nu sesizează Inspecţia Judiciară pentru că ar însemna o întârziere, spunând că are ca variante să prezinte oricând raportul privind DNA sau să prezinte în Parlament raportul privind Ministerul Public, conform legii. El a precizat că raportul va conţine o măsură, fără a spune care va fi aceasta.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut, miercuri seară, o conferinţă de presă în care a spus că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, pentru că a respectat legea în tot ceea ce a făcut. Ea a afirmat că în acest scandal nu este vorba despre Kovesi, ci despre „asaltul asupra justiţiei".

„Nu cred că acest atac este întâmplător, asistăm la un festival disperat al inculpaţilor, în care inculpaţii spun părţi de adevăr. Aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul şef al DNA. DNA nu este un om, este o instituţie şi cred în acest lucru. Acest atac nu este despre Kovesi şi despre procurorii care şi-au făcut treaba, ci vizează îngenuncherea poporului român şi umilirea cetăţenilor", a declarat Kovesi.

Întrebată de jurnalişti dacă ştie la ce raport a făcut referire Tudorel Toader, Kovesi a spus că nu ştie şi că nu a mai discutat cu ministrul Justiţiei. „Nu ştiu despre ce raport este vorba, nu am discutat cu ministrul Justiţiei. Singura discuţie a fost în faţa dumneavoastră, la CSM, când s-a dezbătut raportul de control. De atunci nu am mai avut nicio discuţie cu ministrul, nu mi s-au cerut date, informaţii", a declarat Kovesi.

De asemenea, întrebată dacă este pregătită pentru orice decizie a ministrului Justiţiei, Kovesi a răspuns: „Nu am avut nicio discuţie cu ministrul Tudorel Toader, nu mi-a cerut explicaţii. Am avut o discutie cu procurorul general al României, i-am spus că urmează să ăi trimitem o informare. Sunt aici de patru ani, am un mandat pe care trebuie să îl duc la bun sfârşit. Ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă".

Scandalul vizând DNA s-a declanşat după ce Antena 3 a difuzat, duminică seară, o înregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care susţine că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea de la DNA Ploieşti ar fi încercat să facă dosare în baza unor „probe fabricate" pe numele unor politicieni şi oameni de afaceri, între care Sebastian Ghiţă. Vlad Cosma a susţinut, de asemenea, că şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, i-ar fi cerut să modifice documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar.

