Dăncilă nu i-a răspuns lui Iohannis la telefon timp de 3 ore. ”Eram la Simfonia Lalelelor”

presidency.ro

Şeful statului ar fi intenţionat să aibă, vineri dimineață, o discuţie cu premierul despre mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, dar nu i s-a răspuns la telefon.

Surse oficiale au precizat pentru ŞtirileProTV că preşedintele Klaus Iohannis a sunat-o pe Viorica Dăncilă vineri dimineaţă, înainte de ora 10:00. Prim-ministrul nu i-a răspuns şi l-a sunat înapoi trei ore mai târziu, la ora 13:00.

”Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui”, a explicat premierul Dăncilă.

Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunţat joi seară preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Liderul PSD a anunţat joi seară că Guvernul a adoptat „un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim”. Dragnea a vorbit şi despre relaţia specială între România şi Israel şi a spus că mutarea ar putea “aduce nişte beneficii pe termen scurt, mediu şi lung foarte mari pentru România”.

Potrivit liderului PSD, România ar fi a doua ţară care face acest anunţ. Înaintea noastră, afară de SUA, mai este şi Guatemala, care încă din decembrie a luat o decizie în acest sens, la nici 2 săptămâni după ce Donald Trump a luat decizia controversată de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului.

Ulterior, Preşedinţia a precizat că şeful statului nu a fost informat şi nici consultat şi că "relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional relevant".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer