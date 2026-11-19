Salonul Regal, inaugurat în urmă cu 130 de ani, este locul în care erau primiți regi și împărați. După o perioadă în care a fost închis pentru lucrări de întreținere, poate fi din nou vizitat. Intrarea este liberă.

Zilnic, mii de oameni ajung și pleacă din Gara de Nord, cea mai aglomerată din țară. Mai nimeni nu se oprește însă în Salonul Regal, o bijuterie de epocă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt în Salonul Regal, inaugurat acum mai bine de 130 de ani. Nu mai este rezervat doar protocolului oficial, ci oricine poate veni aici să viziteze această încăpere, să admire coloanele, covorul, dar și oglinzile de cristal originale. Practic, cu ajutorul acestui decor putem să ne imaginăm cum arăta acea lume de altădată, în care erau primiți regi, împărați, dar și înalți oficiali.”

Salonul, în stil Empire, cu roșu și auriu, a fost amenajat pe vremea regelui Carol I, special pentru vizita împăratului austro-ungar Franz Joseph.

În perioada comunistă, simbolurile monarhiei au fost înlăturate sau acoperite. Pe covor, secera și ciocanul au fost cusute peste însemnele regale. Iar de plafonul cu stucaturi reliefate, de care erau agățate altădată candelabrele pariziene somptuoase, atârnă acum corpuri de iluminat austere.

După 1989, Salonul a fost rezervat evenimentelor oficiale, iar membrii Familiei Regale au revenit aici doar sporadic, ca de exemplu în 2013.

Redeschis publicului în vară și ulterior închis temporar pentru mici reparații, salonul primește din nou vizitatori de luni până vineri.

Astfel de saloane se găsesc și în alte mari orașe ale Europei, precum Stockholm.