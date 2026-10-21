Întrebat care sunt liniile roşii ale PNL în relaţia cu cabinetul Luca Niculescu, Siegfried Mureşan a spus că partidul său a dat "doar un vot de necesitate pentru instalarea acestui guvern" şi a avut "condiţii importante pentru a ne asigura că premierul Luca Niculescu, în braţele PSD, nu va deraia cu România în următoarele şase luni (...)".

El a subliniat că "dacă România îşi încalcă acordurile făcute cu Comisia Europeană pe reducerea de deficit, atunci investitorii internaţionali vor pierde şi încrederea în acest nou guvern al României, despre care oricum toată lumea ştie că este un guvern fragil, este un guvern care nu are o susţinere majoritară proprie, ci este un guvern condus de un premier care, în ciuda eventualelor sale bune intenţii, nu are partid politic, nu are grup parlamentar şi este vulnerabil la populismul cunoscut al PSD".

Despre o posibilă moțiune de cenzură din partea PNL

În legătură cu o eventuală moţiune de cenzură depusă de PNL în cazul în care guvernul nu respectă angajamentele privind deficitul bugetar, Siegfried Mureşan, desemnat anterior pentru funcţia de premier, dar fără a obţine voturile necesare învestirii guvernului, a afirmat că partidul său şi-a asumat, prin acordul încheiat cu premierul, să nu depună o moţiune de cenzură în primele şase luni, "dacă şi premierul cu care a fost semnat acest acord, evident, respectă acordul".

"Acum trebuie să vedem cum va guverna acest premier, încă nu avem motive să credem că va încălca acest acord. Ca atare, nu aş specula în momentul de faţă, dar ştim că riscul ca PSD să înceapă risipa banului public şi să pericliteze stabilizarea obţinută cu greu, prin eforturile oamenilor, prin eforturile întreprinzătorilor din România, ştim că riscul e mare. Dar să-i vedem la treabă în următoarele săptămâni, încă nu aş specula cu privire la ceea ce ar putea urma", a declarat Mureşan.

Referitor la diviziunile din interiorul PNL şi la şansele ca Ilie Bolojan să rămână preşedintele partidului, Siegfried Mureşan a afirmat că "au fost, într-adevăr, un număr mic de colegi în Partidul Naţional Liberal care, inclusiv în ultimele zile, au repetat narativul preşedintelui PSD, dar sunt puţini colegi. Sunt colegi care s-au cerut la guvernare alături de PSD, ori noi ştim că acum apele s-au separat foarte clar între Partidul Naţional Liberal şi PSD".

"Deci în ultimele luni s-a făcut această separare clară între PNL şi PSD. Noi intrăm acum în perioada de opoziţie şi, de altfel, este pentru prima dată când un fost prim-ministru al Guvernului României devine lider al opoziţiei. N-am mai avut asta niciodată în ultimii 37 de ani. Mereu prim-miniştrii au fost înlocuiţi de propriile lor partide, şi-au dat demisia în condiţii dificile - Victor Ponta după Colectiv, au pierdut alegeri - Adrian Năstase, Viorica Dăncilă -, au plecat ruşinos, ca Sorin Grindeanu după OUG 13 sau Mihai Tudose, au fost tehnocraţi de cursă scurtă", a afirmat Mureşan.

El susţine că Ilie Bolojan aduce "o cunoaştere profundă a statului român, administraţiei locale şi administraţiei centrale", precum şi "o cotă de încredere semnificativă, onestitate şi hotărâre".

Eurodeputatul s-a declarat convins că "în următorii doi ani, până la alegerile parlamentare la termen, vom avea o opoziţie cum nu am mai avut niciodată în România în ultimii 37 de ani".

Pe ce se va concentra de acum PNL

El spune că PNL se va concentra pe două lucruri, respectiv pe "construcţia, întărirea şi deschiderea Partidului Naţional Liberal şi pe măsuri pe care le vom propune" şi "pe sancţionarea derapajelor guvernării".

"Vom sancţiona, vom critica acest guvern, dar nu ne vom limita la acest lucru. Vom veni şi cu o ofertă constructivă pentru ca oamenii să ştie exact pentru ce dau votul la următoarele alegeri. Garantez că la următoarele alegeri, PNL, alături de partenerii noştri care vor modernizarea României, nu va mai fi răul cel mai mic, ci obiectivul nostru este ca oamenii să aibă pentru prima dată motive să voteze deschis, cu inima împăcată, o ofertă de modernizare a ţării", a declarat el.

În ceea ce priveşte perspectivele politice ale lui Ilie Bolojan, Mureşan şi-a exprimat convingerea că acesta "se află la începutul carierei sale în politica la nivel naţional".

"În doar doi ani de când a venit la Bucureşti, a reuşit să redea încrederea în funcţia prezidenţială, în cele trei luni în care a fost preşedinte interimar al României, şi a salvat România de la colaps economic ca prim-ministru al României. (...) Deci, sub nicio formă nu este în pericol la conducerea Partidului Naţional Liberal, e susţinut de o majoritate foarte largă din partid", a dat el asigurări.