Toți spun că au un obiectiv comun, să lucreze cât mai urgent la rectificarea bugetară.

Luca Niculescu a însoțit cinci miniștri la momentul preluării mandatelor. Primul a fost Mihai Ghigiu, proaspăt instalat la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în locul lui Dragoș Pîslaru.

În paralel, la sediul Ministerului Afacerilor Interne s-a organizat chiar o ceremonie cu Garda de Onoare. Cătălin Predoiu, care se poate lăuda că a adunat mai bine de 10 ani în guvernele României, i-a predat mandatul lui Marian Neacșu, care conduce de acum Poliția Română și Jandarmeria.

În 2016, Marian Neacșu a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de conflict de interese pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. După trei ani a fost reabilitat.

Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne: „Este o provocare pentru noi toţi să ne menţinem rigoarea, seriozitatea, calitatea serviciului public la nivelul la care ea se află acum.”

La ministerul apărării naționale, care va gestiona fonduri uriașe, s-a instalat social-democratul Radu Oprea. El nu a oferit prea multe detalii când a fost întrebat de Autoritatea Națională pentru Industria de Apărare, o nouă instituție care se va ocupa de contractele militare.

Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale: „Este nevoie și de această agenție care să licențieze, să monitorizeze, să controleze felul în care aceste contracte sunt duse la îndeplinire.”

Oprea și-a preluat mandatul în lipsa predecesorului său, Radu Miruță, de la USR.

Radu Miruță, fostul ministru al Apărării: „E un lucru foarte simplu. N-am fost invitat”.

Revenit la ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete s-a lovit deja de o problemă: stocurile epuizate pentru vaccinul antigripal.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Cel mai târziu, la începutul săptămânii viitoare, vor intra în țară noile loturi de vaccin și ele vor fi distribuite către farmacii. Dar nu pot să nu apreciez că, în acest an, rata de vaccinare cu vaccinul gripal a fost mult mai rapidă și a crescut.”

Rogobete susține că are nevoie urgentă de 11 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări și 800 de milioane de lei, pentru serviciile esențiale de sănătate, în următoarele două luni. De acum, Educația are doi miniștri. Sorin Costreie va conduce întreg ministerul, în vreme ce Sorin Ionescu se va ocupa de mediul preuniversitar.

Sorin Costreie, ministrul Educației: „Noi pentru asta suntem aici. Pentru a avea niște rezultate palpabile la sfârșitul mandatului nostru, care când va fi, nu știm.”

Radu Marinescu s-a întors și el la Ministerul Justiției, chiar dacă asupra sa planează în continuare suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Ne propunem cu adevărat să continuăm proiectele pe care le-am lăsat în minister în momentul în care am plecat.”

Angajații de la Ministerul Afacerilor Externe l-au primit pe noul șef, Dan Neculăescu, iar Cultura a trecut sub conducerea Ioanei Ciocan. Doar Alexandru Nazare n-a fost nevoit să-și mute lucrurile de la Ministerul Finanțelor, pe care-l conduce de un an și jumătate.