Dacă în cazul introducerii sau majorării taxelor, precum și a indexării pensiilor se vor face analize, în privința Pilonului 2 de pensii, cele administrate privat, după un răspuns ezitant, premierul a revenit și a precizat că nimeni nu se atinge de ele.

După jurământul de la Cotroceni, rând pe rând, cei 19 membri ai noului Guvern au defilat, conform protocolului gândit la Palatul Victoria prin holul de onoare, pentru a ajunge la prima ședință de guvern.

Prima ședință a adus și o schimbare la masa discuțiilor.

Spre deosebire de predecesorul său, Luca Niculescu a ales un alt loc la masă, lângă vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Educației, Sorin Costreie. Luca Niculescu s-a așezat pe o laterală a mesei unde sunt ținute ședințele de guvern.

A fost o întrunire scurtă, de mai puțin de jumătate de oră, dedicată organizării noului Executiv, care are și ministere noi. În perioada următoare, prioritățile vor fi discutate, iar rectificarea bugetară este cap de listă.

După ședință, premierul a fost întrebat de posibile viitoare măsuri economice, printre care introducerea de noi taxe. Deocamdată, premierul nu le-a exclus categoric.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: "Vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face, în orice caz, tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili să fie protejați. Nu e vorba numai despre combustibil, este vorba şi despre gaz, despre energia electrică şi trebuie să vedem ce putem face."

În privința indexării pensiilor, premierul a declarat că va da un răspuns când situația din buget va fi mai clară. Premierul a fost întrebat și de pilonul 2 de pensii.

Luca Niculescu: "Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. În mod normal, pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână așa cum este."

Ulterior, premierul a revenit cu clarificări.

Luca Niculescu: „Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români acolo. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este."

Prin prima ordonanță de urgență adoptată de guvern, social-democratul Neacșu va coordona instituțiile și structurile din aparatul de lucru al Guvernului. Niculescu a fost întrebat și dacă este un premier - paravan al PSD.

Luca Niculescu: „Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare. Mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă”.

În noul Executiv, PSD are 12 reprezentanți și restul de 7 sunt independenți.