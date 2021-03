Ședință la Palatul Cotroceni. Iohannis discută cu premierul și liderii coaliției despre PNRR

Preşedintele Klaus Iohannis are, miercuri, de la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, o şedinţă de lucru pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la reuniune vor participa preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, prim-ministrul Florin Cîţu, viceprim-miniştrii Dan Barna şi Hunor Kelemen şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Planul Naţional de Reformă şi Rezilienţă (PNRR) va fi prezentat Guvernului în această săptămână, pentru o primă citire.

Potrivit Agerpres, PNRR va avea 33 de componente, grupate pe cei 6 piloni care au fost introduşi de către Parlamentul European, iar fiecare domeniu de intervenţie va avea atât reforme cât şi investiţii, precum şi jaloanele şi ţintele care trebuie realizate.

România are un buget alocat estimat de 30,4 miliarde de euro destinat instrumentului de finanţare "Mecanismul de redresare şi rezilienţă", din care 13,7 miliarde de euro sunt structuraţi sub formă de granturi şi 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.