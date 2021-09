Scandal de la Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny". USR-Plus amenință cu ruperea coaliției, UDMR susține PNL

Agerpres

Miniștrii USR-Plus nu au ce căuta într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat, afirmă copreședintele Dacian Cioloș, în pline tensiuni între partenerii de coaliție pe seama proiectului de investiții rurale avansat de premierul Cîțu.

Şedinţa de Guvern a fost suspendată, miercuri, urmând să fie reluată la ora 19,00. Premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Executivului Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", care însă nu are toate avizele necesare, conform lui Dacian Cioloș.

Acest lucru a determinat nemulțumirile reprezentanților USR-Plus.



Miniștrii USR-Plus nu ştiau că proiectul privind Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de guvern, iar acesta nu are avize de la ministerele Justiţiei şi Transporturilor, a declarat Dacian Cioloș

În această situație, miniştrii USR PLUS nu au ce să caute într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat, a declarat copreședintele formațiunii la Digi24, potrivit Agerpres.

„Şedinţa s-a suspendat până la ora 19.00. Noi astăzi aveam stabilite şi întâlniri cu grupurile parlamentare, de început de sesiune. Vom vedea ce decidem. Noi nu ştiam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară. Din câte înţeleg, nu are toate avizele încă, pentru că nu are avizele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Transporturilor. Deci, procedura, din punctul acesta de vedere, nu e îndeplinită, dar, dincolo de asta, noi am avut o discuţie în coaliţie şi convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până când nu clarificăm şi votul pe desfiinţarea Secţiei Speciale. Eu cred că aşa se construieşte încrederea în coaliţie. Dacă ne punem unii pe alţii în faţa faptului împlinit, astea sunt semnale că nu vrem că construim împreună. Şi noi vrem să continuăm împreună", a precizat Cioloş.

Dacian Cioloş a adăugat că USR PLUS doreşte să facă parte din coaliţie, dar că Guvernul nu poate fi transformat într-o structură care „ia decizii pentru a rezolva probleme interne de campanie ale unui partid".

Cioloş a mai precizat că USR PLUS nu va depune moţiune de cenzură împotriva guvernului. El arătat însă că, în opinia sa, miniştrii USR PLUS ar trebui să se retragă din Guvern în cazul în care punctul lor de vedere nu este respectat.

„E o propunere pe care eu o voi face, nu am luat o decizie încă formală în partid, dar e clar că miniştrii, colegii noştri din USR PLUS, nu mai au ce să caute într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat. Şi cu un prim-ministru care, deja, după ce l-a demis pe ministrul Sănătăţii fără să ne consulte, acum ar pune şi ar decide pe agenda guvernului, împotriva voinţei colegilor noştri, pe un subiect pe care noi am avut o discuţie în coaliţie - asta nu e o modalitate prin care noi să putem lucra împreună în mod constructiv", a adăugat Cioloș.

Florin Cîțu neagă conflictul

Premierul Florin Cîțu a negat însă că responsabilii USR-Plus și-ar fi manifestat intenția de a ieși de la guvernare.

„Cel mai simplu ar fi ca toată lumea să respecte procedura .Eu vă spun că ce facem legal. Eu nu mă uit pe avize. Dacă există un dubiu undeva întrebăm Secretariatul General şi Ministerul Dezvoltării. Am întrebat Secretariatul General dacă procedurile de avizare au fost respectate şi au fost. Nu s-a adoptat pentru că aveam un aviz de la Finanţe cu observaţii care este acum procesat. Va veni la ora 19.00”

„Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.

„Eu vă spun că nu a fost acest lucru în şedinţa de Guvern. În şedinţă n-am primit ameninţări de la Dan Barna” a adăugat Florin Cîțu.



Însă, Dan Barna, co-președintele USR consideră conflictul de miercuri „un moment potenţial" de încălcare a protocolului de colaborare a coaliţiei”.

„Este un moment potenţial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, în acest moment, am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm şedinţa până în această seară. Vom discuta şi cu colegii parlamentari şi cu conducerea USR PLUS şi diseară să găsim totuşi varianta în care să rămânem într-o colaborare cel puţin funcţională. Deocamdată discutăm scenarii şi variante. Pentru noi rămâne important respectarea protocolului de colaborare aşa cum a fost el semnat", a afirmat Barna, înainte de şedinţa grupului parlamentar al USR PLUS.

Kelemen Hunor invocă „șantajul” USR-Plus

Al treilea membru al coaliției de guvernare, UDMR, se situează însă de partea lui Cîțu în diferendele de opinie cu USR-Plus.

Proiectul "Anghel Saligny" nu este pentru un anume partid, ci pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru USR PLUS nu este o prioritate, a spus președintele Kelemen Hunor, iar USR PLUS i-a şantajat la un moment dat pe toţi", legând proiectul "Anghel Saligny" de proiectul ministrului Justiţiei, Stelian Ion, privind desfiinţarea Secţiei speciale.

„A fost o iniţiativă susţinută de PNL şi de premierul Florin Cîţu. Am discutat încă de la începutul anului. Acum o lună, acest proiect a fost în primă lectură la şedinţa de guvern, după care a intrat pe circuitul de avizare. Noi credem că este necesar acest program, este un program diferit de PNDL, este un program care se referă doar la trei-patru obiective, şi anume drumuri judeţene şi drumuri locale, infrastructura de canalizare şi de apă potabilă şi reţeaua de gaze. Nu putem accepta ca în secolul XXI să existe în continuare 22.000 de kilometri de drumuri judeţene şi peste 27.000 de km de drumuri locale care nu sunt modernizare, asfaltate şi nu se poate accepta ca în 2021 şi în continuare cam 57% din populaţia României - vorbesc de UAT-uri - 57% din UAT-uri nu au canalizare şi 27% nu au apă potabilă. De asemenea, nu este de acceptat că nici 50% din populaţia României nu are acces la gaze", a declarat liderul UDMR.