Cîţu, despre desfiinţarea SIIJ: Ministerul Justiţiei să vină cu cea mai bună soluţie. Nu se rupe coaliţia din această cauză

Premierul Florin Cîţu a afirmat, marţi, că a cerut suspendarea şedinţei de luni a coaliţiei, întrucât nu s-a ajuns la un acord referitor la Secţia specială.

”Este rolul Parlamentului, sub întrumarea Ministerului Justiţiei, să vină cu cea mai bună soluţie”, a afirmat Cîţu, precizând că se va găsi o soluţie. Întrebat dacă se va rupe coaliţia din cauza SIIJ, Cîţu a afirmat: ”Nici gând”.

”Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple: Eu am desfiinţat SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub întrumarea Ministerului Justiţiei, să vină cu cea mai bună soluţie, dacă există o soluţie mai bună decât ceea ce am făcut noi în Guvern”, a declarat, marţi, Florin Cîţu.

Acesta a precizat că ”UDMR şi USR au un punct diferit”.

”Eu cred că putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ca şedinţa de ieri să fie suspendată, să o amânăm, şi să revenim”, a mai declarat premierul, precizând că ”există un grup de lucru, de acolo ar trebui să vină cele mai bune soluţii”.

Întrebat dacă se va rupe coaliţia din cauza Secţiei speciale, Cîţu a afirmat: ”Nici gând. Nu se rupe coaliţia, coaliţia merge mai departe, este puternică. Nu se rupe coaliţia”.